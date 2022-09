Nelle scorse ore Massimiliano Allegri ha risposto alle critiche degli ultimi giorni chiamando il pubblico della Juventus a compattarsi per aiutare la squadra nella partita con il Benfica di questo 14 settembre.

Intanto, secondo il tecnico del portoghesi Schmidt, quella con i bianconeri non sarà un match determinante per il girone.

Allegri punge il pubblico della Juventus: 'Se si pensa di poter vincere 3-0 tutte le partite si danneggia la squadra'

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport della partita che giocherà questa sera la Juventus contro il Benfica, match valido per la seconda giornata del girone di qualificazione della Champions League 2022/23.

Il tecnico toscano ha esortato gli stessi tifosi della Vecchia Signora a remare tutti nella stessa direzione per aiutare la squadra torinese: "Chiuso l'argomento Salernitana, dobbiamo pensare alla Champions League e bisogna pensare alla gara con il Benfica che comunque è una partita difficile. I portoghesi vengono da 11 risultati utili e sono una squadra che ha palleggio e quindi ci vuole una bella prestazione di squadra e di tutto l'ambiente, perché comunque siamo solo all'inizio della stagione. E' vero, in campionato abbiamo perso qualche punto di troppo ma abbiamo tutto il tempo di recuperare però ci vuole un ambiente più vicino alla squadra nei momenti di difficoltà perché pensare che la squadra possa scendere in campo e vincere semplicemente 3-0 tutte le partite credo che sia un errore e quindi si va a fare un danno alla squadra.

Noi stiamo lavorando per cercare di migliorare tante cose, ma credo che con il Benfica ci voglia un aiuto da parte di tutti".

Juventus-Benfica, le parole di Schmidt: 'Con i bianconeri non sarà una partita decisiva per il girone'

Anche Roger Schmidt, allenatore del Benfica, ha parlato nella canonica conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia del match contro la Juventus, analizzando la gara e le possibili ripercussioni del risultato sul girone: "Sarà una partita difficile per la qualità dell’avversario e l’esperienza dell’allenatore.

La fase a gironi è molto breve, dobbiamo sfruttare ogni partita per poterci qualificare. Questa è la seconda che disputiamo, quindi ci sono molti incontri ravvicinati e si arriva al quinto con la qualificazione ancora non decisa. Cercheremo di fare i risultati migliori per qualificarci. È una partita importante ma non ancora quella decisiva".

Insieme al tecnico, per il Benfica ha parlato anche Joao Mario, una vecchia conoscenza della Serie A. L'ex calciatore dell'Inter, commentando la sfida con i bianconeri, ha ammesso di conoscere le difficoltà che la squadra piemontese sta attraversando in questo momento, aggiungendo però, come i problemi della Juve potrebbero non influire sul risultato finale della gara.