Il Calciomercato estivo 2022 è ormai finito da quasi due settimane, ma continuano ad arrivare dei retroscena su alcune trattative dei mesi scorsi. L'Inter avrebbe fatto un tentativo per Destiny Udogie, prima che venisse acquistato dal Tottenham (che poi lo ha lasciato in prestito all'Udinese). Il calciatore sarebbe stato sondato dai nerazzurri nei mesi scorsi per sostituire Ivan Perisic, anche lui approdato alla corte di Antonio Conte.

Per quanto riguarda il mercato del futuro, i dirigenti nerazzurri potrebbero intavolare dei contatti con il Real Madrid per Dani Ceballos.

Mentre in uscita potrebbe arrivare una offerta del Paris Saint Germain per Milan Skriniar.

Le parole sul tentativo dell'Inter per Udogie

Destiny Udogie sarebbe stato sondato dall'Inter. La rivelazione è arrivata direttamente dall'agente Stefano Antonelli, che ha confermato il tentativo del club presieduto dagli Zhang in un'intervista a Tuttomercatoweb. Il calciatore avrebbe avuto però una valutazione troppo alta, che soltanto il Tottenham ha potuto sostenere. Udogie resterà in prestito per una stagione all'Udinese e poi si trasferirà poi in Premier League nella prossima estate.

"Che l’Inter fosse sul giocatore è vero, ma era un’operazione dai connotati economici che l’Inter non riusciva a sostenere.

Non era una pista percorribile. Anche se Ausilio ha creato i presupposti affinché potesse verificarsi la possibilità, così come la Juventus. Il Tottenham ha pagato 20 milioni più altri 6 di bonus quando si trasferirà".

Inter: piacerebbe Ceballos per il centrocampo

L'Inter intanto penserebbe a Dani Ceballos per la prossima sessione invernale.

Il calciatore non sarebbe più considerato centrale nel progetto del Real Madrid e potrebbe lasciare la Liga per rilanciarsi in una squadra pronta a dargli un'opportunità. Il suo contratto scadrà nel giugno 2023 e i dirigenti potrebbero ingaggiarlo a gennaio a prezzo ribassato: la sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro.

Il giocatore spagnolo sarebbe congeniale per il 3-5-2 di Simone Inzaghi, che potrebbe collocarlo come mezzala di qualità al posto di Hakan Calhanoglu.

Il Paris Saint Germain non molla Skriniar

Intanto il Paris Saint Germain starebbe ancora lavorando sotto traccia per Milan Skriniar. Dopo aver rifiutato l'offerta da circa 60 milioni di euro, l'Inter rischia di perderlo a zero se non dovesse rinnovare il suo contratto in scadenza nel giugno 2023.

Il piano, secondo le ultime indiscrezioni, del club transalpino sarebbe quello di trovare un accordo già a gennaio proponendogli un ricco contratto. I dirigenti nerazzurri vorrebbero blindarlo e rinnovare il rapporto, così da non perdere a parametro zero un calciatore che varrebbe circa 70 milioni di euro e che viene ritenuto fondamentale nello scacchiere di Inzaghi.