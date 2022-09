Fabio Capello durante Sky Calcio Club di domenica 4 settembre ha parlato della Juventus, bacchettando Massimiliano Allegri non solo per il gioco che finora non è riuscito a dare alla squadra, ma anche per la sua strategia di comunicazione.

Anche Mario Sconcerti, nel suo consueto editoriale del lunedì mattina, si è aggiunto al coro di critiche innalzatosi nei confronti della Juventus, dicendo che: "Non gioca a calcio".

Capello critica Allegri: 'La Juve non può giocare in questa maniera'

Proseguono le polemiche intorno a Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus viene criticato per la mancanza di un'identità di gioco da parte della sua squadra che spesso dimostra di subire eccessivamente le iniziative degli avversari.

Nella serata del 4 settembre Fabio Capello, durante Sky Calcio Club, ha criticato l'allenatore livornese, affermando: "La Juve non può giocare in questa maniera. Allegri deve fare qualcosa in più, non il battutista, deve rimettersi a lavorare per tirare fuori quel qualcosa in più dalla squadra e tornare a vincere. La Juventus va a momenti, non si capisce cosa voglia fare".

Capello si è poi soffermato sulla scelta di Allegri di tenere in panchina Vlahovic contro la Fiorentina per preservarlo in vista della sfida di Champions League in casa del Paris Saint-Germain. L'ex tecnico di Milan e Juventus ha dichiarato: "Se dici che la partita che conta è quella contro il Benfica perché non schieri Vlahovic a Firenze?

Non capisco".

Al termine del suo intervento, l'ex allenatore friulano ci ha comunque tenuto a rimarcare come, nonostante tutte le difficoltà del momento, la Juventus attualmente in campionato abbia appena due punti di distanza dal primo posto.

Mario Sconcerti sulla Juventus: 'Non gioca a calcio e per questo Allegri preferisce chiudersi'

Anche Mario Sconcerti ha parlato dell'attuale situazione della Juventus. Il giornalista, nella sua rubrica Cappuccino con Sconcerti, ha analizzato le problematiche della squadra bianconera, affermando quanto segue: "La Juve sta soffrendo molto; non gioca a calcio.

Per questo Allegri preferisce chiudersi, o pensate si diverta a non tirare in porta? Ma è la peggior Juve da tanto tempo ed è sempre nel gruppo, non sono tra i pessimisti. La Juve non troverà spettacolo, ma regolarità di rendimento. Questo le basterà in un campionato dove a turno cadono tutti".

Sconcerti ha poi commentato il derby di Milano, terminato col risultato di 3-2 in favore del Milan. L'ex direttore del Corriere dello Sport ha elogiato la squadra guidata da Stefano Pioli e, all'opposto, ha bocciato le prestazioni di alcuni giocatori dell'Inter come Marcelo Brozovic e Nicolò Barella.