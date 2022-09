Neanche il tempo di chiudere la sessione estiva di Calciomercato, che si pensa già a quella seguente, anche perché causa Mondiale il campionato si fermerà tra poco più di due mesi. Una delle società che potrebbe intervenire per rinforzare la propria rosa a inizio 2023 è l'Inter. I nerazzurri sarebbero intenzionati a rinforzare ulteriormente il centrocampo qualora si trovasse l'occasione giusta. E quell'occasione porta il nome di Luis Alberto, rimasto alla Lazio nonostante sembrasse destinato alla cessione già questa estate. Un addio che potrebbe essere stato soltanto posticipato di qualche mese.

Anche la Juventus sembra intenzionata a fare qualche operazione a gennaio. I bianconeri vogliono rinforzare la difesa visto che Leonardo Bonucci non è più giovanissimo. L'idea sarebbe andare su un centrale di piede mancino, non presente attualmente in rosa dopo l'addio di Giorgio Chiellini. Per questo motivo la società avrebbe fatto un sondaggio per Igor della Fiorentina.

Inter su Luis Alberto

L'Inter potrebbe muoversi sul mercato nella prossima sessione invernale di calciomercato. I nerazzurri proveranno a sfruttare le occasioni puntando su quei giocatori che non sono più al centro del progetto. Tra questi c'è Luis Alberto, che sembrava destinato a dire addio alla Lazio questa estate ma alla fine l'accordo con il Siviglia, club che ha mostrato maggiore interesse, non è stato trovato.

Lo spagnolo, però, potrebbe sempre partire e per questo motivo la società nerazzurra avrebbe fatto un sondaggio in questi ultimi giorni.

D'altronde, le qualità del giocatore non si discutono, come dimostra il gol messo a segno in campionato proprio contro i nerazzurri. Visto il contratto in scadenza a giugno 2025, la Lazio difficilmente concederà sconti anche se la valutazione del classe 1992 dovrebbe aggirarsi tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Non è da escludere che le due società possano intavolare uno scambio alla pari con Robin Gosens, esterno sinistro che in nerazzurro non sembra essersi ancora ambientato del tutto, come dimostrano le frequenti panchine da gennaio dello scorso anno ad oggi.

Juventus su Igor

La Juventus è alla ricerca di un difensore centrale di piede mancino dopo l'addio di Giorgio Chiellini.

Un giocatore che possa giocare in coppia con Gleison Bremer, visto che Leonardo Bonucci potrebbe non dare garanzie dal punto di vista fisico non essendo più giovanissimo. Proprio per questo i bianconeri avrebbero fatto un sondaggio con la Fiorentina per Igor. I viola non considerano il giocatore incedibile ma lo valutano intorno ai 15 milioni di euro. Arrivabene e Paratici, però, potrebbero provare a inserire il cartellino di Daniele Rugani più un conguaglio sui 7-8 milioni di euro per provare a convincere la Fiorentina a privarsi del giocatore. Occorre capire se basterà o se, eventualmente, servirà un ulteriore rilancio.