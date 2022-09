La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente. In cinque match di campionato sono arrivate due vittorie e tre pareggi, deludono soprattutto le prestazioni contro la Sampdoria e contro la Fiorentina, dove la squadra bianconera non è riuscita ad imporre il proprio gioco. C'è molto lavoro da fare per Massimiliano Allegri, che è stato bersagliato da diverse critiche dopo l'inizio di stagione deludente. Nonostante questo però la Juventus ha raccolto 9 punti ed è attualmente è a -4 dal primo posto dell'Atalanta. Di conseguenza i bianconeri hanno una classifica migliore rispetto alla scorsa stagione.

Sull'argomento ha parlato anche Fabio Caressa, che ha sottolineato la problematica nella Juventus per quanto riguarda l'impostazione di gioco. Nonostante questo però la squadra bianconera è riuscita a raccogliere dei buoni risultati e soprattutto a non subire sconfitte. Fra l'altro è una delle migliori difese del campionato italiano, avendo subito 2 gol in 5 match. Il giornalista sportivo ha aggiunto però che la Juventus non gioca bene, come ovviamente confermato da gran parte degli addetti ai lavori. Di certo con l'inserimento di Leandro Paredes ci si attendono miglioramenti anche se si dovrò attendere per il recupero di Pogba, recentemente operato al menisco e che potrebbe rientrare a fine ottobre.

Fabio Caressa ha parlato della classifica della Juventus

'Di buono c’è la classifica. Considerato che non ha espresso il meglio di sé e sta lì, è meglio dell’anno scorso. Non gioca bene questa squadra'. Queste le dichiarazioni di Fabio Caressa, il giornalista sportivo ha sottolineato come nonostante le problematiche nel gioco la squadra bianconera lotta per le prime posizioni.

Attualmente è settima in classifica a 9 punti, lontana 4 punti dall'Atalanta che in 5 match ne ha vinti 4 e ne ha pareggiato 1 contro il Milan. Non va meglio all'Inter e alla Roma, che sono state sconfitte nell'ultima giornata di campionato rispettivamente dal Milan e dall'Udinese. Per questo in queste prime giornate di campionato troviamo un gruppo di squadre in pochi punti, basti pensare che le seconde in classifica Napoli e Milan hanno appena 2 punti in più della Juventus, I bianconeri fra l'altro hanno affrontato squadre importanti come la Fiorentina e la Roma.

I match di settembre per la Juventus

La Juventus nel mese di settembre dovrà sfidare diverse squadre impegnative fra Champions League e campionato. Oltre al Paris Saint Germain ci sarà anche il match contro il Benfica per la seconda giornata del girone di Champions League. A queste bisogna aggiungere i match in campionato contro la Salernitana e quello contro il Monza il 18 settembre prima della pausa per le nazionali.