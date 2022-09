Nelle scorse ore l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato della Juventus, criticando il gioco di Allegri e la poca fluidità della compagine bianconera in campo. Anche Daniele Adani si è unito alle parole dell'ex calciatore barese, pungendo il tecnico toscano ed esaltando invece la prestazione del Napoli contro il Liverpool.

Cassano torna a criticare la Juve e Max Allegri: 'Non hanno idea di gioco e non fanno tre passaggi di seguito'

Antonio Cassano, spesso ospite alla Bobo Tv, lo show che va in onda su Twitch e condotto da Christian Vieri, ha parlato nuovamente della Juventus e del match che i bianconeri hanno disputato e perso per 2-1 contro il PSG.

L'ex calciatore Bari Vecchia, come spesso succede, è stato piuttosto critico sul gioco poco propositivo della Vecchia Signora: "Un allenatore può dire bugie “bianche” per far credere ai giocatori che hanno fatto una buona partita ma la Juve non fa tre passaggi di fila e Allegri continua a dire che fa buone partite. I tre marziani potevano fare un gol ad ogni azione, hanno fatto qualcosa di meraviglioso. La Juve non è mai partita per far gol, se non con i singoli. Non aveva un'idea di gioco".

Cassano ha poi spostato la mira sull'Inter, scusando parzialmente la squadra di Inzaghi per la sconfitta rimediata per 2-0 con il Bayern Monaco, affermando come l'avversario sia sulla carta troppo superiore rispetto ai nerazzurri.

L'ex calciatore infine, ha analizzato il pareggio del Milan con il Salisburgo per 1-1, criticando la formazione guidata da Stefano Pioli per aver faticato in una gara che poteva vincere.

Adani sulla Juventus: 'Per coprire i problemi ci si fa bastare perdere con onore e questo non è rispettoso per la Juve'

Anche Daniele Adani, altro ospite fisso alla Bobo TV, ha parlato della partita giocata dalla Juventus con il PSG.

L'ex calciatore interista e ora cronista alla Rai, ha detto: "Siamo a un punto in cui non si dice più che vincere è l'unica cosa che conta, ma per coprire problemi ci si fa bastare il perdere con onore. Questo non è rispettoso per la grandezza della Juve. Bisogna fare un'analisi seria e onesta per costruire un percorso. Non si deve far passare per buona una sconfitta contro il PSG che fa bastare due giocate e poi gioca in ciabatte".

Adani, ha poi parlato del Napoli e della sfavillante vittoria dei partenopei contro il Liverpool per 4-1, affermando come il trionfo della compagine di Spalletti sia stato commovente, lanciando poi una frecciatina ad Allegri, asserendo come si possano ottenere vittorie con coraggio e protagonismi in campo senza dover trovare alibi di qualsiasi genere.