La Juventus, in questa prima parte di stagione, ha dovuto fare i conti con i diversi infortuni, ma ciononostante la squadra è partita meglio rispetto allo scorso anno e la sensazione è che i bianconeri possano ancora crescere.

Del futuro della Juventus e di quello che si aspetta dalla squadra ha parlato John Elkann, numero uno di Exor, società controllante della società bianconera: "Fiducioso sul fatto che i bianconeri possano tornare a vincere? In questo caso sono più che fiducioso, sono convinto", ha detto John Elkann in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Il presidente del gruppo Stellantis e della Ferrari si è detto fiducioso sul futuro della Juventus anche perché la squadra è guidata da Massimiliano Allegri che conosce il vero DNA del club: "Alla guida c’è un allenatore come Allegri che conosce bene il club e lo spirito di tenacia e concretezza".

Elkann crede nella Juventus

Questa estate la Juventus ha cambiato tanto e la dirigenza bianconera ha dato il via a sorta di rivoluzione, come ha spiegato lo stesso Elkann: "La Juve sta attraversando un nuovo ciclo". Il presidente di Stellantis ha parlato anche del forte legame che c'è tra la Juventus e la sua famiglia: "È un legame forte che si trasmette di generazione in generazione", ha spiegato Elkann.

I giovani della rosa bianconera potranno beneficiare della presenza di campioni come Angel Di Maria, come ha sottolineato lo stesso Elkann: "Miretti, Fagioli e Gatti, ad esempio, possono crescere vicino a un maestro d’esperienza come Di Maria".

In questo avvio di stagione la Juventus è stata penalizzata un po' dagli infortuni: "Quello che dispiace è non poter ancora vedere la Juve girare con tutti i cavalli".

Le assenze di Paul Pogba e Federico Chiesa si stanno facendo sentire e chiaramente la squadra non può rendere al meglio. Inoltre, anche Di Maria è stato fermato da alcuni acciacchi.

La Juventus secondo Elkann destinata a crescere

La Juventus, in queste settimane, ha alternato buone prestazioni ad altre meno convincenti. I bianconeri, però, hanno dimostrato di potersela giocare anche con squadre più forti, come per esempio il Paris Saint-Germain.

Anche John Elkann ha notato come la Juventus contro il PSG abbia dato battaglia: "Io sono ancora più convinto e incoraggiato dalla prestazione di Parigi".

Secondo Elkann, però, alla Juventus servirà anche un po' di fortuna: "Penso agli infortuni pesanti che ci penalizzano".