La Juventus è attesa da settimane importanti fra campionato e Champions League. La vittoria per 3 a 0 contro il Sassuolo è stata attutita dal pareggio deludente contro la Sampdoria, con un primo tempo, quello disputato al Marassi dalla squadra bianconera, non ideale. Lo ha dichiarato anche il tecnico Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Roma. Un match davvero importante, non tanto per i tre punti, quanto per il peso che potrebbe avere in caso di sconfitta per i bianconeri. Di certo, non sono mancate critiche rivolte al tecnico della Juventus, considerato il principale responsabile del gioco deludente della squadra bianconera.

Hanno suscitato molto clamore mediatico anche le dichiarazioni nel post partita di Sampdoria-Juventus, in cui il tecnico toscano ha sottolineato come nel calcio ci sono categorie, lanciando frecciatine ai giovani Miretti e Kean che, in diverse azioni, invece di giocare in avanti ritornavano verso l'area bianconera. Uno dei più critici nei confronti di Massimiliano Allegri è stato Antonio Cassano, che alla Bobo Tv ha sottolineato come non siano normali le dichiarazioni del tecnico in riferimento delle diverse categorie fra i giocatori della rosa bianconera.

L'ex giocatore Cassano ha criticato le dichiarazioni di Allegri nel post Sampdoria-Juventus

'Il problema è che lui è presuntuoso e la gente la sua presunzione non riesce a capirla.

A lui non gliene frega niente di tutto il mondo, gli scivola tutto addosso'. Queste le dichiarazioni di Antonio Cassano su Massimiliano Allegri in riferimento alle dichiarazioni del tecnico della Juventus nel post match contro la Sampdoria. L'ex giocatore ha aggiunto: 'Lo sfogo nel post Samp-Juve? Se fossi stato un giocatore bianconero, uno qualsiasi e non Cassano, l'avrei ribaltato perché lui ha parlato di categorie'.

Secondo Cassano è grave che il tecnico della Juve parli in questo modo dei suoi giocatori. Valutando invece la partita dal punto di vista tattico, ha sottolineato come Vlahovic abbia toccato 9 palloni in tutto il match, 3 nel secondo tempo. Secondo Cassano, la punta bianconera fra i ventenni è inferiore solo a Haaland. Secondo l'ex giocatore la Juventus ha una rosa forte, rinforzata nel Calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzarsi sul mercato con altri due o tre giocatori dopo l'annuncio di Arkadius Milik. Si lavora all'arrivo di Leandro Paredes, il centrocampista andrà a migliorare il gioco della squadra bianconera. Si parla di un suo possibile trasferimento alla società bianconera in prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro. Potrebbe arrivare anche un terzino sinistro, e a tal riguardo, la società bianconera potrebbe fare un'offerta all'Atletico Madrid per Renan Lodi, che potrebbe lasciare la società spagnola in prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro.