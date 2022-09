La Juventus, in questa prima parte di stagione, ha fatto molta fatica a trovare una sua identità. In particolare, le tante assenze hanno inevitabilmente condizionato le prestazioni della squadra. Ma il problema della Juventus non è solo legato agli infortuni in quanto i bianconeri hanno manifestato diversi cali mentali e fisici. Ma in queste ore, si parla molto anche del rapporto tra Massimiliano Allegri e i suoi giocatori. Infatti, il feeling tra il tecnico livornese e alcuni calciatori non sarebbe idilliaco. In particolare, Angel Di Maria e Leonardo Bonucci non avrebbero capito del tutto alcune scelte del loro allenatore.

La gestione dell'infortunio di Di Maria

Uno degli intoppi nel rapporto tra Angel Di Maria e Massimiliano Allegri avrebbe riguardato la gestione dell'infortunio patito dall'argentino a metà agosto. El Fideo non avrebbe gradito il fatto di dover accelerare i tempi per il suo rientro. Questo ha causato un nuovo piccolo stop e adesso Di Maria non è al top della forma. Inoltre, il numero 22 juventino è stato pizzicato dalle telecamere al termine della gara contro il Benfica mentre parlava con Arek Milik. Sembra che l'argentino, durante il dialogo con il polacco, gli abbia chiesto perché era stato sostituito. Dunque, il rapporto tra El Fideo e Massimiliano Allegri sarebbe incrinato e anche l'allenatore si sarebbe aspettato dal giocatore maggiore collaborazione all'interno dello spogliatoio.

Adesso El Fideo è in Argentina e al suo rientro sarà indisponibile perché sarà squalificato.

La posizione di Bonucci

In questa stagione, Leonardo Bonucci ha ereditato i gradi di capitano della Juventus e sta facendo di tutto per dare il suo contributo in questo momento difficile. Il numero 19 juventino nei momenti di difficoltà ci ha messo la faccia e non si è mai sottratto.

Bonucci, contro il Monza, è stato in panchina per scelta tecnica. Infatti, Massimiliano Allegri avrebbe così voluto gestire le energie del suo capitano, visto che veniva da tante partite consecutive. Comunque, anche Bonucci non avrebbe capito fino in fondo alcune decisioni dell'allenatore. Ma quello che è certo è che il capitano della Juventus sembra disposto a fare di tutto per portare la squadra fuori dalla crisi.

Infatti, il numero 19 juventino tiene alla maglia bianconera come nessun altro e le sue lacrime dopo la gara contro il Benfica sono la testimonianza del suo attaccamento ai colori bianconeri. Adesso anche Bonucci è in nazionale e cercherà di recuperare le energie per tornare a Torino carico e pronto per un mese e mezzo di partite importanti che attendono la Juventus nel periodo dal 2 ottobre al 13 novembre.