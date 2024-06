La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa seguendo le richieste di Thiago Motta. Il futuro tecnico vorrebbe portare a Torino in particolare uno dei suoi pupilli a Bologna: Riccardo Calafiori e Cristiano Giuntoli sembra intenzionato ad accontentarlo, anche se la trattativa non sembra essere così semplice. Al Bologna, comunque, piacciono alcuni giocatori bianconeri e in particolare, come rivelato da Sportmediaset, il club felsineo gradirebbe come contropartita Matias Soulè, che rientrerà a Torino dopo il prestito al Frosinone. Inoltre ai rossoblù piacerebbe anche un altro giocatore bianconero, ossia Hans Nicolussi Caviglia.

La Juventus è al lavoro per Calafiori

Riccardo Calafiori sarebbe il nome in cima alla lista della Juventus per rinforzare la sua difesa. Il giocatore classe 2002 è un mancino naturale ed è proprio ciò che manca alla Vecchia Signora nel reparto arretrato.

I rossoblù starebbero facendo muro e non vorrebbero meno di 30 milioni, anche perché, in caso di cessione di Calafiori, dovrebbero poi versare il 40% sul valore della rivendita al Basilea, ex squadra del classe 2002. Comunque non è da escludere l’inserimento nella trattativa di contropartite tecniche. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe pure Matias Soulè, anche se occorre considerare che l’argentino ha molto mercato soprattutto in Premier League e - peraltro - da una sua cessione in Inghilterra la Juventus potrebbe ricavare una cifra piuttosto elevata.

Settimana calda per la firma di Thiago Motta

In attesa di capire come andrà la trattativa tra la Juventus e il Bologna per Riccardo Calafiori, nei prossimi giorni, è attesa la firma di Thiago Motta, il quale molto probabilmente si legherà ai bianconeri fino al giugno 2027. Come da prassi, solo una volta firmato il contratto, la Juventus annuncerà ufficialmente l’ingaggio.

L’allenatore in pectore, però, si sta già muovendo sul mercato e in particolare avrebbe telefonato ad Adrien Rabiot per convincerlo a restare a Torino. Il francese può infatti essere una pedina fondamentale per Thiago Motta, che non vorrebbe rischiare di perderlo. A quanto pare la Juve starebbe facendo di tutto per convincere il numero 25, tanto da offrirgli anche la fascia da Capitano. Adesso resta da capire quale sarà la decisione del transalpino, che pare diviso tra la possibilità di restare a Torino e quella di iniziare un’avventura altrove.