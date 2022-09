L'infortunio di Theo Hernandez obbliga il Milan a ritornare sul mercato. La dirigenza rossonera è alla caccia di un esterno che possa essere una valida alternativa al terzino francese ed essere un elemento importante nelle rotazioni di mister Pioli.

Milan, idea Dalot per gennaio

Se a destra il Diavolo si è cautelato con l'arrivo di Dest in prestito dal Barcellona, a sinistra non convincono le prestazioni di Ballò Tourè e per questo la dirigenza vorrebbe acquistare un nuovo esterno sinistro nel mercato invernale. Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Diego Dalot, esterno portoghese in forza al Manchester United che ha già militato in Serie A proprio con la maglia rossonera.

Visto il poco spazio durante la gestione Ten Haag e con lo United intenzionato a puntellare le fasce nel mercato di riparazione, l'esterno classe 99 potrebbe decidere di lasciare Old Trafford per giocare con maggiore continuità ed essere parte di un progetto ambizioso. Per questo, il Milan sta monitorando la situazione e potrebbe decidere di imbastire una trattativa con il club inglese sulla base di un prestito per poi valutare l'eventuale acquisto a titolo definitivo nella prossima stagione.

Milan: United su Ziyech, mentre il Barcellona punta Asensio

Non solo il terzino. Il Milan lavora anche per completare gli altri reparti, in particolare la trequarti. Nonostante l'arrivo di Charles De Ketelaere, i rossoneri potrebbero effettuare un altro grande colpo per dare maggiore qualità al reparto offensivo a disposizione di Pioli.

Tra i nomi seguiti dalla dirigenza del Diavolo ci sarebbe Hakim Ziyech e Marco Asensio che a gennaio potrebbero cambiare aria visto il poco spazio ricevuto al Chelsea e al Real Madrid in questa prima parte di stagione. I due trequartisti avrebbero però tante pretendenti.

Su Ziyech ci sarebbe il forte interesse del Manchester United con il tecnico Ten Haag che avrebbe messo il fantasista marocchino in cima alla lista dei desideri per il mercato invernale.

I due si conoscono già dai tempi dell'Ajax e ciò potrebbe favorire l'approdo ad Old Trafford dell'esterno del Chelsea che chiede almeno 30 milioni di euro per imbastire una trattativa.

Anche Asensio non riesce a trovare molto spazio al Real e per questo potrebbe lasciare la Casa Blanca già a gennaio. Sulle sue tracce ci sarebbe il Barcellona di Xavi che potrebbe dargli quella continuità che gli manca con la casa dei Merengues.

Oltre questi due fantasisti, il Diavolo tiene in considerazioni altri profili importanti come Noa Lang del Brugge che viene valutato attorno ai 25 milioni di euro e Ferran Torres che con l'arrivo di un nuovo esterno offensivo, potrebbe lasciare il Barcellona già a gennaio.