La Juventus, in questi primi mesi di stagione, deve fare i conti con i tanti infortuni. Le assenze più pesanti sono senza ombra di dubbio quelle di Federico Chiesa e Paul Pogba. Se per rivedere il secondo bisognerà probabilmente attendere il 2023, dal primo, invece, arrivano buoni segnali. Infatti, come ha rivelato Massimiliano Allegri, Federico Chiesa è tornato a lavorare in campo: "Chiesa si sta allenando in campo ma non con la squadra". Dunque, il fatto che il numero 7 juventino abbia ripreso a lavorare in campo seppur da solo è già una buona notizia.

Ma in queste ultime ore, la Juventus ha perso un altro giocatore e si tratta di Manuel Locatelli e a rivelarlo è stato lo stesso Allegri: "Locatelli ha avuto un piccolo affaticamento e non sarà della partita". Dunque, Locatelli salterà il match contro la Salernitana e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

La Juventus pensa ai prossimi impegni

Adesso per la Juventus inzierà una settimana con tre partite di cui due di campionato e una di Champions League. La prima sfida per i bianconeri sarà quella contro la Salernitana. Per questo match, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Wojciech Szczesny, Angel Di Maria, Federico Chiesa, Manuel Locatelli, Paul Pogba e Kaio Jorge. Dunque, le assenze per la Juventus sono sempre molte ma nonostante questo il tecnico livornese ha le risorse sufficienti anche per fare del turnover.

In attacco e in difesa contro la Salernitana potrebbe esserci qualche novità. Ma Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, non si è sbilanciato sulle scelte di formazione: "La formazione non l'ho ancora decisa, domattina (11 settembre ndr) deciderò". Dunque, gli ultimi dubbi di formazione verranno risolti nelle prossime ore.

Di Maria Torna in Champions

La Juventus, in queste ore, ha lavorato in vista della gara contro la Salernitana. Per questo match ci sarà un po' di turnover anche perché mercoledì 14 settembre ci sarà la gara contro il Benfica. Ma Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha sottolineato che la partita più importante sarà quella dell'11 settembre e alla Champions League si penare solo dopo la gara contro il club campano: "La partita più importante è quella di domani (11 settembre ndr) perché ci deve dare la spinta per le prossime".

Dunque, il tecnico della Juventus si affiderà alla formazione migliore in attesa di recuerare qualche infortunato. Il primo a rientrare sarà Angel Di Maria che sarà a disposizione per la gara di Champions League contro il Benfica. El Fideo sta lavorando proprio per essere al meglio match contro i portoghesi. Ma prima di pensare alla gara europea la Juventus deve fare tre punti contro la Salernitana.