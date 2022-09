Il sabato di Serie A si conclude con il posticipo serale tra sampdoria e Milan. I blucerchiati hanno guadagnato due punti in classifica frutto di altrettanti pareggi. Il Milan è reduce dall'impegno infrasettimanale di Champions League a Salisburgo. In campionato il Milan ha vinto il derby contro l'Inter. A 11 punti i rossoneri sono in zona alta, ma il rendimento in trasferta del Milan dice che nelle ultime due partite sono arrivati a casa solamente due pareggi con Sassuolo e Atalanta. Formazione difensiva, ma contropiedista quella di Giampaolo che vorrebbe lasciare il segno contro il suo breve passato rossonero.

In attacco Caputo agirà da solo con Gabbiadini nei 4 alle spalle sulla destra. Posizione centrale per Sabili e Rincon, con Djuricic sulla sinistra. Difesa a quattro con Vieira davanti alla linea difensiva. Colley non convocato verrà sostituito probabilmente da Murillo anche se prende posizione il nome di Amione. Audero festeggia la 150 partita in maglia blucerchiata.

Formazione indecifrabile per Pioli che dovrebbe far ruotare alcuni dei titolari. Unica certezza dell'ultima giornata è l'assenza di Origi che doveva partire titolare.

Giroud sarà costretto agli straordinari. Sulla trequarti ballottaggi a destra e per la posizione centrale. Messias e Saelemaekers si alterneranno con il belga che dovrebbe giocare titolare. Stessa sorte per De Ketelaere e Brahim Diaz con Leao confermatissimo a sinistra. A centrocampo Bennacer dovrebbe lasciare il posto a Pobega così come Kalulu a Kjær in difesa.

Potrebbe esserci la prima da titolare di Dest, anche se Calabria sembra ancora favorito.

L'arbitro dell'incontro sarà Micheal Fabbri della sezione CAN di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Liberti e Del Giovane, quarto uomo Massa, VAR Abisso e AVAR Longo.

Sampdoria: la lista dei convocati di Giampaolo per la partita contro il Milan

Portieri: Audero, Contini, Ravaglia.

Difensori: Amione, Augello, Bereszynski, Conti, Ferrari, Murillo, Murru.

Centrocampisti: Djuricic, Léris, Rincón, Sabiri, Verre, Vieira, Villar, Yepes.

Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Pussetto, Quagliarella.

Sampdoria-Milan le quote e il pronostico

La vittoria degli ospiti è data a 1,5 con il pareggio a 4,50 e la prima soddisfazione stagionale per la Doria data a 6,50.

Per quanto riguarda le quote gol, l'over 2,5 si assesta a 1,70 con l'over 3,5 che schizza a 2,9. Si equivalgono sostanzialmente le quote GOL a 1,85 e NOGOL a 1,89. Un cartellino giallo a Theo Hernandez come primo ammonito dell'incontro è a 7,75, una scommessa che ultimamente troverebbe facile realizzazione. Un gol di Olivier Giroud come primo marcatore dell'incontro viene pagato 4,75 seguito da Rafael Leao a 5,25. Il gol che sblocca il match di Caputo a 9 potrebbe essere un bella scommessa, azzardata, ma ben remunerata.