La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente, sia in campionato che in Champions League. Attualmente è a -7 dal primo posto di Atalanta e Napoli, per quanto riguarda invece la massima competizione europea, ha perso due match contro il Paris Saint Germain e il Benfica. Serviranno 4 vittorie per garantirsi l'accesso agli ottavi di finale della massima competizione europea. Una situazione evidentemente non ideale per la società bianconera che potrebbe attingere dal mercato, sia a gennaio che a giugno. Si parla molto di acquisti a parametro zero, considerando che diversi giocatori importanti sono in scadenza di contratto con le rispettive società.

Fra questi ci sarebbero Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, oltre ad Alejandro Grimaldo del Benfica e Rami Bensebaini del Borussia Monchengladbach. Per alcuni che potrebbero arrivare a parametro zero, altri potrebbero lasciare la società bianconera allo stesso modo. Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot sono in scadenza di contratto a giugno. Le ultime notizie di mercato parlano di un argentino che potrebbe far ritorno in America per chiudere la sua carriera professionale in patria. Molto dipenderà dalla stagione della Juventus, ma anche da Leandro Paredes, acquistato dalla società bianconera nel recente Calciomercato estivo e amico dell'argentino.

Il giocatore Di Maria potrebbe ritornare in Argentina

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Angel Di Maria potrebbe ritornare nel campionato argentino. Il giocatore potrebbe giocare le sue ultime stagioni da professionista nel Rosario Central, società che lo ha lanciato nel calcio che conta. Si era parlato di una sua possibile conferma a Torino per un'altra stagione ma i recenti risultati raccolti dalla Juventus non agevolano una sua conferma.

Molto dipenderà anche dal miglioramento nel gioco nella Juventus e dall'eventuale conferma o meno di Allegri per la stagione 2023-2024. Di certo, l'acquisto di Leandro Paredes da parte della società bianconera potrebbe agevolare il prolungamento di contratto per una stagione da parte del giocatore.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato della possibile partenza a parametro zero di Angel Di Maria.

All'argentino potrebbero aggiungersi Juan Cuadrado e Alex Sandro, oltre a Rabiot. Per quanto riguarda il centrocampista, si parla di un suo possibile ritorno al Paris Saint Germain. Attualmente, il giocatore guadagna 7 milioni di euro netti a stagione, un ingaggio che in questo momento la Juventus difficilmente gli garantirebbe. Nella società francese ha giocato prima del suo arrivo a parametro zero nella società bianconera nell'estate 2019, insieme a Ramsey, che nel recente calciomercato estivo si è trasferito al Nizza.