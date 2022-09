Questa mattina, 5 settembre, la Juventus è scesa in campo alla Continassa per allenarsi in vista della gara contro il Paris Saint-Germain. I bianconeri sono apparsi molto sereni e sono lasciati alle spalle le critiche ricevute nel post partita della gara contro la Fiorentina. Inoltre, per la Juventus ci sono ottime notizie poiché Angel Di Maria, Danilo, Alex Sandro e Adrien Rabiot hanno recuperato dai rispettivi acciacchi fisici. Dunque, tutti saranno a disposizione di Massimiliano Allegri per la Champions League. Di fatto, mancheranno solo Paul Pogba, Federico Chiesa e Wojciech Szczesny.

Riscaldamento più lungo per Alex Sandro

La sensazione è che contro il Paris Saint-Germain, la Juventus potrà schierare la formazione migliore, visto che i giocatori acciaccati hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici. Tra i giocatori usciti dal campo di Firenze con qualche problema fisico c'era Alex Sandro. Il brasiliano, stamattina 5 settembre, è sceso regolarmente in campo alla Continassa, ma ha svolto un riscaldamento un po' più lungo rispetto ai compagni. Perciò, la sensazione è che Alex Sandro possa partire dalla panchina. Mentre per quanto riguarda Angel Di Maria, Danilo e Adrien Rabiot, vanno tutti e tre verso una maglia da titolare. In riferimento a El Fideo, bisognerà capire quanti minuti ha nelle gambe, visto che è appena rientrato dopo il problema muscolare accusato il 15 agosto contro il Sassuolo.

Per quanto riguarda la formazione della Juventus contro il Paris Saint-Germain, Massimiliano Allegri sembra orientato ad affidarsi al 4-3-3: in porta, ovviamente, ci sarà Mattia Perin; in difesa, sulla destra potrebbe agire Danilo, mentre in mezzo ci sarà il ritorno di Leonardo Bonucci al fianco di Gleison Bremer, a sinistra, invece, dovrebbe esserci De Sciglio.

Infatti, Alex Sandro potrebbe partire dalla panchina. A centrocampo ci sono più dubbi anche perché Massimiliano Allegri ha ritrovato Adrien Rabiot e la sensazione è che il francese possa essere titolare. Oltre a lui ci dovrebbe essere Leandro Paredes . Dunque, resta da capire chi si aggiudicherà la terza maglia da titolare in mediana.

I nomi in ballottaggio sono quelli di Manuel Locatelli e Fabio Miretti .

Vlahovic titolare

Anche in attacco, la Juventus proporrà una novità e si tratta di Dusan Vlahovic che si riprenderà una maglia da titolare. Insieme a DV9 ci sarà proprio Angel Di Maria, ma resta da capire chi completerà il tridente. Il ballottaggio è tra Juan Cuadrado e Filip Kostic . Alle ore 16 la squadra partirà alla volta di Parigi. Una volta sbarcata in Francia i calciatori andranno in hotel, mentre Massimiliano Allegri è atteso al Parco dei Principi per la conferenza stampa che si terrà alle ore 18:45.