La Juventus, in questa prima parte di stagione, non ha potuto contare sul suo grande colpo di mercato Paul Pogba. Il francese durante la tournée americana di inizio agosto ha infatti riportato la lesione del menisco esterno. In merito a questo infortunio Pogba ha voluto decidere con calma quale terapia seguire. Le strade erano tre: la meniscectomia selettiva, la sutura del menisco o la terapia conservativa. Il numero 10 della Juventus ha scelto per la terza opzione.

Intanto nelle ultime settimane Paul Pogba ha lavorato tra palestra e piscina. Adesso, però, il francese ha ripreso a correre, come ha rivelato lui stesso sui social network.

Con un post su Instagram, Pogba ha pubblicato un video che lo ritrae mentre corre a un ritmo sostenuto sul tapis roulant. Inoltre, il numero 10 juventino ha scritto la seguente didascalia: "Loading". Pogba ha aggiunto anche l'emoji con il dito davanti alla bocca, in modo da "zittire" gli scettici in merito al suo recupero.

La Juventus aspetta Pogba

La Juventus, dopo l'infortunio occorso a Paul Pogba, ha lasciato al giocatore la massima libertà per scegliere la terapia migliore per risolvere il problema al menisco. Il francese dopo essersi preso un po' di tempo ha fatto un consulto specialistico con il dottor Bertrand Sonnery-Cottet. Dopo questa visita, la Juventus aveva comunicato che Pogba ha scelto di optare per la terapia conservativa.

Il programma prevedeva uno stop di cinque settimane, di cui tre in cui il giocatore ha lavorato diviso tra campo e palestra, mentre adesso il centrocampista riprenderà ad allenarsi in campo.

I primi segnali positivi sul recupero di Pogba li ha dati lo stesso giocatore della Juventus nelle scorse ore, spiegando di aver ripreso a correre.

Insomma, il rientro in caso del centrocampista bianconero si sta avvicinando e i tifosi bianconeri non vedono l'ora di vederlo in campo.

Intanto la Juventus si gode l'arrivo di Paredes

In attesa di rivedere Paul Pogba, la Juventus si gode il suo nuovo acquisto Leandro Paredes. Il nuovo numero 32 bianconero ha portato entusiasmo all'interno del gruppo, potrà dare grande qualità al centrocampo della Juventus e soprattutto consentirà a Massimiliano Allegri di avere un regista di ruolo. La presenza dell'argentino consente al tecnico livornese di poter spostare Manuel Locatelli nel ruolo di mezzala, ossia di tornare a svolgere il suo ruolo naturale.