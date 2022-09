La Juventus a giugno potrebbe perdere almeno quattro giocatori parametro zero. Hanno il contratto fino al 2023 Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Soprattutto il brasiliano e il colombiano difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale con la società bianconera, Dubbi invece sulla conferma dell'argentino, con la Juventus che spera nell'eventualità di voler continuare almeno un'altra stagione a Torino da parte del giocatore. A tal riguardo l'arrivo di Leandro Paredes, amico dell'argentino, potrebbe aiutare. Da valutare anche il futuro professionale di Adrien Rabiot, che piace molto a Massimiliano Allegri ma che guadagna circa 7 milioni di euro a stagione e dovrebbe accettare un ingaggio minore per continuare la sua esperienza professionale nella società bianconera.

Di certo nel 2023 ci aspettiamo un mercato importante da parte della Juventus non solo in difesa ma anche nel settore avanzato. Si lavora all'acquisto di un difensore centrale di piede sinistro e di un terzino sinistro, fra questi piacciono Igor della Fiorentina, N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, Alejandro Grimaldo del Benfica. Come sostituto di Juan Cuadrado si valuta l'acquisto di Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2023 e valutato più di 40 milioni di euro.

La Juventus potrebbe acquistare Zaniolo nel 2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare nel 2023 soprattutto difesa e settore avanzato. Sono diversi i giocatori che piacciono alla società bianconera, da Igor della Fiorentina e N'Dicka dell'Eintrachr Francoforte.

Nel ruolo di terzino sinistro si valuta Alejandro Grimaldo del Benfica, lo spagnolo garantirebbe qualità e assist sulla fascia sinistra difensiva. Si valutano anche sostituti di Cuadrado nel 2023, considerando che il colombiano è in scadenza a giugno e non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Piace Niccolò Zaniolo della Roma, si è parlato nel recente Calciomercato del suo possibile arrivo a Torino. Alla fine è rimasto a Roma ma con un contratto in scadenza a giugno 2024 potrebbe lasciare la società romana per circa 40 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il centrocampo fra i graditi spicca il nome di Youri Tielemans, nazionale del Belgio che garantirebbe fisicità e qualità al settore.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe perdere a parametro zero altri giocatori oltre a Cuadrado e a Di Maria. In scadenza di contratto a giugno 2023 ci sono anche Alex Sandro e Adrien Rabiot. il francese nel recente calciomercato estivo era stato vicino al trasferimento al Manchester United. Non è riuscito a trovare un'intesa economica con la società inglese, così è rimasto a Torino.