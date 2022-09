La sconfitta della Juventus in Champions League contro il Benfica ha alimentato ancora di più il vespaio di polemiche che sta colpendo la compagine bianconera. Fabio Capello, ai microfoni di Sky Sport, ha sottolineato i demeriti della formazione piemontese e del suo tecnico Massimiliano Allegri.

La Juventus perde ancora, Capello la critica: "La squadra non ha equilibrio e Allegri non riesce a trovare una direzione"

Il momento che sta vivendo la Juventus è estremamente delicato. La compagine bianconera, dopo il pareggio con la Salernitana additato agli errori arbitrali, ieri era attesa da un riscatto, almeno morale, contro il Benfica, che arrivava a Torino per giocarsi 3 punti delicatissimi in ottica qualificazione per le fasi eliminatorie della Champions League.

La formazione piemontese, nonostante abbia trovato il vantaggio dopo 4 minuti di gioco, è stata poi rimontata dai rivali lusitani, che hanno espugnato lo Stadium prendendosi la testa del girone con il PSG. La seconda sconfitta consecutiva europea per la Juve quindi, ha fatto esplodere la contestazione dei tifosi a fine gara ed il post-partita, di conseguenza, è stato improntato dai maggiori organi di stampa, sulle grosse difficoltà che ha palesato la squadra in campo. Uno dei critici di maggior spessore è stato Fabio Capello, ex tecnico bianconero che ai microfoni di Sky Sport ha criticato piuttosto duramente la Juventus e Massimiliano Allegri: "La squadra ha giocato il miglior calcio di questa stagione, poi si è spenta dopo le prime difficoltà.

Ha preso dei contropiede spaventosi, non c’era equilibrio in campo. Quelli del Benfica avevano la voglia, la forza e la velocità, alla Juve questo è mancato. Allegri? Prima aveva un’altra squadra, ora non riesce a trovare il bandolo della matassa e una direzione".

Allegri: "Ora è inutile parlare, bisogna solo lavorare perché questo momento passerà"

Ovviamente anche Massimiliano Allegri è intervenuto nel post partita della gara persa dalla Juventus per 2 a 1 contro il Benfica. ll tecnico toscano, al centro delle critiche da parte di una buona fetta della tifoseria bianconera, ha detto ai microfoni di Sky Sport: "E' difficile spiegare la serata, dopo il 2-1 la partita è finita.

Abbiamo rischiato di capitolare ma è inutile dare spiegazioni, bisogna solo lavorare". Ad Allegri è stato poi chiesto della contestazione contro la squadra a fine match: "Critiche? Ho parlato già alla squadra, questi momenti capitano: dobbiamo uscirne tutti uniti prendendoci grandi responsabilità. Ora abbiamo un appuntamento in campionato e poi penseremo ancora alla Champions, che non è assolutamente perduta".