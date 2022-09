La Juventus è attesa da settimane importanti da qui alla pausa per il mondiale prevista fra novembre e dicembre. Sarà importante per la squadra di Allegri potersi giocare nella seconda parte della stagione tutte le competizioni e quindi campionato, Champions League oltre alla Coppa Italia. Arrivare nelle prime posizioni in Serie A alla pausa per il mondiale e qualificarsi agli ottavi di finale della massima competizione europea significa anche avere la possibilità di giocarsi traguardi importanti con giocatori che stanno recuperando la loro forma ideale.

Ci riferiamo soprattutto a Paul Pogba e a Federico Chiesa. Il centrocampista francese è stato recentemente operato al menisco e sta recuperando. Le ultime notizie che arrivano da Torino confermano come il francese, però, difficilmente sarà disponibile per novembre e quindi potrebbe non riuscire a dare il suo contributo per i match contro il Paris Saint Germain in Champions League e contro Inter, Verona e Lazio in campionato. Il centrocampista francese potrebbe recuperare la forma ideale per inizio 2023. Di conseguenza, Allegri non potrà avere il francese per la prima parte della stagione. Per quanto riguarda Chiesa, invece, il centrocampista potrebbe giocare qualche minuto contro il Paris Saint Germain a novembre o eventualmente contro Inter, Verona o Lazio in campionato.

Il giocatore Pogba potrebbe ritornare disponibile nel 2023

Secondo le ultime notizie che arrivano da Torino, Paul Pogba ritornerà disponibile per la Juventus dal 2023. Il francese sta recuperando dall'intervento al menisco e difficilmente riuscirà ad essere in una forma ideale per l'ultimo match del 2022, quello contro la Lazio previsto il 13 novembre.

Il francese si è infortunato a luglio durante il ritiro estivo in America. Inizialmente si è deciso per la terapia conservativa, che però non è servita e, alla fine, Pogba ha deciso per l'intervento ad inizio settembre. Un'assenza pesante, quella del francese, come quella di Federico Chiesa che però, a differenza di Pogba, potrebbe recuperare già per inizio novembre.

Allegri potrebbe gestirlo per i quattro match previsti nel mese, ovvero contro il Paris Saint Germain in Champions League e contro Inter, Verona e Lazio nel campionato italiano.

Il mercato della Juventus

La Juventus nel 2023 avrà disponibili Pogba e Chiesa ma potrebbero arrivare altri giocatori dal mercato di gennaio. A tal riguardo la società bianconera starebbe lavorando all'acquisto di un centrale di piede sinistro e a quello di un terzino. Piacciono Igor della Fiorentina, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Alejandro Grimaldo del Benfica.