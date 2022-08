La Juventus è attesa da settimane importanti fra campionato e Champions League. Di certo, il pareggio deludente contro la Sampdoria ha suscitato molto clamore mediatico, con tanti sostenitori bianconeri che hanno criticato il tecnico Allegri per l'atteggiamento della squadra, soprattutto nel primo tempo. Diversi sondaggi sui social confermano come tanti sostenitori bianconeri sperano in un esonero di Allegri. Possibilità che sembra remota, almeno nell'immediato, anche se il tecnico dovrà dare delle risposte importanti, anche in considerazione del mercato che sta facendo la società bianconera.

Arrivato Arkadius Milik, a breve potrebbe acquistare anche Leandro Paredes, centrocampista bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Potrebbe aggiungersi anche un terzino sinistro: piace Renan Lodi. A parlare del futuro professionale dell'allenatore bianconero è stato Graziano Campi. Il giornalista sportivo ha scartato la possibilità di un esonero di Massimiliano Allegri in caso di sconfitta contro la Roma. A sua detta, potrebbe esserci un addio del toscano nell'eventualità in cui la Juventus dovesse avere una distanza importante dal primo posto prima della pausa per il mondiale. Fra i nomi suggeriti che potrebbero sostituire Allegri c'è quello di Deschamps, che avrebbe due mesi per preparare al meglio la seconda parte di stagione.

Il giornalista sportivo Campi ha parlato del possibile esonero di Allegri da parte della Juventus

'Esonero Allegri? Impossibile post Roma, tanto vale arrivare a novembre'. Queste le dichiarazioni di Graziano Campi in merito al possibile esonero del tecnico della Juventus. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Se arrivi a novembre con sei o sette punti di distacco a gennaio vai sul mercato, speri che qualcuno si indebolisca e vai nel girone di ritorno con un nuovo tecnico più adeguato'.

Campi ha voluto suggerire un nome come eventuale sostituto di Allegri. Ha rimarcato: 'Eventualmente c'è Didier Deschamps, che piace molto a Pogba, per esempio. È gradito alla società, non chiederebbe troppi soldi e non vorrebbe stravolgimenti della rosa'. Secondo il giornalista sportivo, Deschamps potrebbe essere sostituito da Zidane come commissario tecnico della nazionale francese dopo i mondiali che si disputeranno in Qatar.

Il mercato della Juventus

La Juventus sta cercando di dare una rosa importante ad Allegri, non è un caso che dopo Milik potrebbe arrivare anche Leandro Paredes come rinforzo per il centrocampo. Si parla di prestito con riscatto a 20 milioni di euro. Potrebbe arrivare anche un terzino sinistro, possibile offerta all'Atletico Madrid per Renan Lodi. Il brasiliano potrebbe lasciare la società spagnola in prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro.