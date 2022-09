La Juventus è reduce da un inizio di stagione deludente fra campionato e Champions League. Due vittorie e quattro pareggi in campionato, a cui bisogna aggiungere due sconfitte in Champions League contro il Paris Saint Germain e il Benfica. Una situazione davvero difficile per Allegri, che secondo le ultime notizie di mercato è vicino all'esonero. Si parla di una possibile promozione di Montero o eventualmente dell'arrivo di De Zerbi, attualmente senza panchina. A questo si aggiungono le recenti polemiche contro la Var.

Le immagini pubblicate nel post match di Juventus-Salernitana hanno evidenziato come il fuorigioco di Bonucci sul gol di Milik fosse ininfluente oltre al fatto che Candreva teneva in gioco il centrale, in questo caso si può parlare di errore come è stato comunicato anche dall'Aia in quanto mancava l'immagine a tutto campo a disposizione degli arbitri.

La Juventus società più penalizzata dalla Var: ha un bilancio di -21

La Juventus è la società più penalizzata dall'introduzione della Var nella stagione 2017-2018. 44 le correzioni contrarie nei confronti della società bianconera, con un bilancio in negativo fra episodi favorevoli e sfavorevoli di -21. Guardando invece le altre società si nota come Napoli, Inter e Milan abbiano invece più episodi favorevoli che non.

La società campana ad esempio ha avuto 44 chiamate favore e solo 22 contro, con un bilancio di +19. Di certo uno degli episodi più gravi valutati dalla Var è stato proprio il gol annullato a Milik in Juventus - Salernitana 3 a 2. E' evidente l'errore della Var guidata da Banti e dell'arbitro del match Marcenario, che hanno annullato il gol di Milik su presunto fuorigioco di Bonucci.

Rocchi ha confermato Banti e Mercenario

L'Associazione Italiana Arbitri ha utilizzato per Juventus - Salernitana 12 telecamere per valutare gli episodi e non 18, utilizzate invece per i match più importanti. E' sfuggita alla Var la posizione di Candreva che teneva in gioco Bonucci. Un errore evidentemente grave che ha fatto il giro dell'Europa ma che è stato attutito dalle dichiarazioni del presidente Figc, che ha invitato tutti a non esagerare con le polemiche.

A conferma della fiducia nel lavoro di Banti e Mercenario è stata la decisione del designatore Rocchi di assegnare il match di Cagliari a Banti (alla Var) e quello fra Fiorentina e Verona a Mercenario come quarto uomo.