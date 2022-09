La Juventus ha iniziato la stagione nella maniera non ideale fra risultati deludenti e prestazioni discutibili. In cinque giornate la squadra di Allegri ha vinto due match e pareggiati tre, soprattutto contro la Fiorentina si sono viste le problematiche nel gioco nonostante fosse stato schierato il nuovo acquisto Leandro Paredes. La Juventus sta vivendo situazioni particolari anche per questioni extra calcistiche insieme ad altri club europei. La Uefa ha recentemente sanzionato otto squadre, di cui quattro italiane, per non aver rispettato i parametri del Fair Play Finanziario.

Ci riferiamo a Inter, Milan, Juventus, Roma, Besiktas, Monaco, Marsiglia e Paris Saint Germain.

Sanzioni che riguardano in particolar modo gli anni dal 2018 al 2022. Per quanto riguarda la squadra bianconera dovrà pagare subito 3,5 milioni di euro a cui potrebbero aggiungersi ulteriori 19,5 milioni di euro nel caso in cui la società bianconera non dovesse riuscire a sistemare il bilancio entro i termini stabiliti. Delle società italiane chi ha subito una multa più pesante è stata sicuramente la Roma, che dovrà pagare in caso di mancato adeguamento dei conti, circa 35 milioni di euro. Seguono l'Inter a 26 milioni di euro, la Juventus a 23 milioni di euro e il Milan a 15 milioni di euro.

Le società non dovranno pagare nell'immediato tale somma ma solo il 15%, per il rimanente se dovessero mettere i conti a posto entro un determinato termine la multa sarebbe eliminata. La società bianconera dovrà pagare nell'immediato 3,5 milioni di euro. La Uefa andrebbe ad applicare le sanzioni non pagando eventuali premi alle società sanzionate riguardanti la loro partecipazione alle competizioni europee.

