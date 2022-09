La Juventus sta deludendo in questa prima fase della stagione tra prestazioni al di sotto delle aspettative e risultati poco entusiasmanti. Tra i giocatori che in queste settimane hanno convinto di meno c'è Moise Kean. Il centravanti, sia contro lo Spezia che contro la Roma, non ha inciso nelle manovre offensive bianconere. Le sue performance in campo fanno pensare che mentalmente sia poco sereno.

D'altronde, sembra che Kean fosse nella lista dei cedibili della Juventus se, però, il suo cartellino fosse stato riscattato per intero dal club torinese, poiché l'attaccante è ancora di proprietà dell'Everton.

Il giocatore è arrivato a Torino nell'estate del 2021 in prestito con riscatto che sarebbe scattato a determinate condizioni entro il giugno del 2023. Il costo totale dell'operazione si aggira intorno ai 38 milioni di euro.

Oltre all'aspetto economico, sembra che alla fine la Juventus abbia deciso di trattenere Kean perché sarebbe tornato utile per la lista Champions, essendo cresciuto nel settore giovanile bianconero.

Moise Kean avrebbe potuto lasciare la Juventus ad agosto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Moise Kean avrebbe potuto lasciare la Juventus in estate. Tuttavia, pare che per lui non siano mai arrivate delle offerte concrete ed economicamente valide. Se ciò fosse accaduto, il club piemontese avrebbe dovuto riscattare in anticipo il cartellino dall'Everton per poi venderlo.

L'accordo attuale prevede che la Juventus acquisti a titolo definitivo il centravanti 22enne per 28 milioni di euro entro il giugno del 2023. Una cifra che al momento fa sorgere qualche dubbio, tenendo conto delle prestazioni poco convincenti del calciatore.

Deludente la sua gara contro lo Spezia, non ha inciso neanche quando è sceso in campo contro la Fiorentina.

Inoltre sembra che la posizione da attaccante sinistro nella quale lo ha schierato di recente Allegri non lo aiuti a ritrovare la condizione ideale.

Kean schierato come esterno d'attacco

La Juventus riscatterà Kean nel 2023 ma è probabile che poi venga ceduto, soprattutto se dovesse continuare a fornire prestazioni poco convincenti.

Allegri in questo periodo lo sta facendo giocare come esterno sinistro offensivo nel 4-3-3, una posizione nella quale ha giostrato anche nelle scorse stagioni. Nelle gerarchie del tecnico attualmente è la riserva di Filip Kostic. La punta centrale titolare, invece, è Dusan Vlahovic, la cui alternativa al centro dell'attacco juventino è Arkadiusz Milik.