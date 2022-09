La Juventus starebbe già pensando al mercato di riparazione invernale alla ricerca di un giovane esterno offensivo. Secondo alcune indiscrezioni i nomi osservati dai bianconeri, potrebbero essere Ferran Torres del Barcellona o Nicolò Zaniolo della Roma.

Calciomercato Juventus, i bianconeri pensano a Ferran Torres come possibile rinforzo per Gennaio

La Juventus è stata una delle protagoniste della sessione di Calciomercato estiva che si è da poco conclusa, ma nonostante questo starebbe già pensando alla finestra di riparazione invernale. Pertanto Cherubini avrebbe messo nel mirino due obiettivi, Ferran Torres e Nicolò Zaniolo.

Il talentuoso esterno sinistro classe 2000 sta faticando a trovare spazio nel Barcellona di Xavi e il suo minutaggio finora, conta solamente 99 minuti in tre match disputati.

Di conseguenza la volontà del calciatore spagnolo, sarebbe quella di lasciare la compagine catalana per raggiungere un club che gli dia maggiore spazio e la Juventus potrebbe accontentarlo. Il cartellino dell'attaccante iberico, attualmente verrebbe valutato circa 45 milioni di euro, ma se il giocatore dovesse continuare a esser poco utilizzato dal tecnico dei blaugrana, allora il valore della sua cessione potrebbe ulteriormente scemare. Per questo la Juventus starebbe pensando di richiederlo al Barcellona, impostando l'eventuale trattativa con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto.

Juventus, Zaniolo potrebbe tornare di moda per i bianconeri se non rinnovasse con la Roma

Come già anticipato, la Juventus non avrebbe ancora mollato la presa per Nicolò Zaniolo. Il laterale della Roma, andrà in scadenza con la compagine giallorossa nel 2024 ma sia il numero 22 che il suo agente, Claudio Vigorelli, starebbero spingendo con la società per rinnovare il contratto.

Ad ora, il classe '99 percepisce come ingaggio circa 2,5 milioni di euro, ma l'entourage del calciatore vorrebbe aumentare l'introito annuale, portandolo sui 4,5 milioni di euro a stagione.

La Roma non avrebbe fretta di mettersi a tavolino con Zaniolo e il suo procuratore e le parole dette dal Gm Thiago Pinto in conferenza stampa pochi giorni fa, ne sarebbero una testimonianza: "Abbiamo un ottimo rapporto con Vigorelli e Nicolò, rappresenta un asset importante per noi.

Questa dev'essere la stagione della sua ripresa dopo l'infortunio. Vi svelo che io e Vigorelli abbiamo un accordo per mandare il rinnovo di Zaniolo per le lunghe per permettervi di scrivere e raccontare".

La Juve, dunque, intanto starebbe alla finestra per osservare l'evolversi della faccenda e se qualcosa dovesse andare storto tra la Roma e Zaniolo, si vorrebbe far trovare pronta per approfittarne.