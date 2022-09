La Juventus starebbe già pensando al prossimo mercato estivo. La dirigenza bianconera starebbe infatti monitorando diversi profili che possano completare l'organico con un limitato esborso economico, a tal proposito si guarda in particolare ai giocatori in scadenza di contratto a fine stagione e quindi (salvo rinnovi in questi mesi) potenzialmente liberi a parametro zero dal luglio 2023.

Juve, opzione Grimaldo per sostituire Alex Sandro

Uno dei tasselli nel mirino dei bianconeri per il prossimo mercato estivo riguarda il terzino sinistro. La Juventus dovrebbe salutare Alex Sandro: il brasiliano non dovrebbe prolungare il proprio contratto che scade nel giugno 2023.

Per questo, la dirigenza juventina sta monitorando diversi profili che possano sostituire degnamente l'esterno verdeoro. Tra questi ci sarebbe Alejandro Grimaldo, esterno spagnolo in forza al Benfica che in passato era stato accostato ad altre società italiane, ovvero il Napoli.

La Juve potrebbe approfittare del contratto in scadenza - appunto il prossimo 30 giugno - del terzino spagnolo che avrebbe deciso di non proseguire la sua avventura in Portogallo. La Vecchia Signora per prendere l'esterno a parametro zero nella prossima sessione estiva di mercato, deve fare i conti con l'interesse di altri club europei, che punterebbero le prestazioni del classe '95. Tra questi ci sarebbe l'Arsenal di Arteta da tempo sul calciatore, ma anche la Lazio.

Oltre alla corsia mancina, i bianconeri pensano anche a un possibile rinforzo per il centro della retroguardia, così da regalare ad Allegri un'alternativa al tandem Bonucci-Bremer. Il nome più caldo resta quello di Evan N'Dicka, pure lui in scadenza di contratto nel giugno 2023, che potrebbe lasciare l'Eintracht di Francoforte a gennaio per una cifra vicina ai 10-15 milioni di euro o in alternativa liberarsi a parametro zero in estate.

Sullo sfondo resta anche la candidatura di Igor della Fiorentina che potrebbe decidere di non rinnovare il proprio contratto che scade nel luglio 2023 con il club viola, quindi potrebbe essere una pista sia per gennaio (a prezzo contenuto), sia per luglio a parametro zero.

La Vecchia Signora intanto, per gennaio, valuterebbe anche il nome di Den-Axel Zagadou, centrale francese attualmente svincolato dopo l'esperienza al Borussia Dortmund. Il centrale classe '99 sarebbe finito nel mirino anche della Roma di Josè Mourinho.