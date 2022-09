Domenica 18 settembre alle ore 20:45 ci sarà Milan-Napoli, incontro valido per la 7ª giornata di Serie A 22/23. Il Diavolo, nel corso del sesto turno, ha conquistato una vittoria per 2-1 allo Stadio Luigi Ferraris ai danni della Sampdoria di Giampaolo, grazie alle reti di Messias e Giroud (rigore) ai quali ha inutilmente risposto Djuricic per i blucerchiati. La squadra di Spalletti, invece, si è imposta di misura per 1-0 (Raspadori al 89') nel match casalingo contro lo Spezia di Gotti.

Statistiche: gli ultimi due incontri di Serie A tra Milan e Napoli disputati a San Siro sono terminati entrambi con una vittoria dei partenopei per 1-0.

Milan, squalificato Leao

Stefano Pioli e il suo Milan saranno rinfrancati dalla vittoria casalinga per 3-1 contro la Dinamo Zagabria in Champions League e vorranno di certo continuare sullo stesso trend positivo, sebbene davanti a loro si presenterà un Napoli in grande spolvero. Per mantenere la vetta della classifica, il tecnico rossonero potrebbe optare ancora una volta per il 4-2-3-1, con Maignan come estremo difensore. Quartetto che potrebbe avere come titolari Theo Hernandez a sinistra e Calabria che agirà sul versante opposto, nel frattempo Kalulu e Kjaer si piazzeranno in mezzo. La linea mediana del Diavolo, intanto, dovrebbe essere affidata a Pobega e Tonali, mentre sulla trequarti campo dovremmo vedere dal primo minuto Diaz, De Ketelaere e Messias.

Olivier Giroud, infine, avrà buone chance di essere il vertice offensivo della compagine milanese. Leao salterà la gara per squalifica, mentre Ibrahimovic, Florenzi, Krunic, Rebic, Lazetic e Origi non saranno disponibili causa infortunio.

Napoli, Simeone al posto dell'infortunato Osimhen

Mister Spalletti e il suo Napoli stanno disputando un inizio di stagione coi fiocchi, considerando la prima posizione sia in Serie A (16 punti ottenuti come Milan e Atalanta) che nel girone A di Champions League.

Luciano Spalletti, espulso durante la gara di campionato coi blucerchiati, non si accomoderà in panchina e al suo posto ci sarà il vice Domenichini, il quale potrebbe optare per il 4-3-3, con Meret in porta. Il pacchetto arretrato dei partenopei dovrebbe essere formato da Olivera e Di Lorenzo come terzini, mentre la coppia di centrali sarà formata da Kim e Rrahmani.

Centrocampo a tre che potrebbe vantare come titolari Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre il tridente offensivo sarà presumibilmente composto da Simeone al centro con Politano e Kvaratskehlia ai lati. Demme, Lozano e Osimhen salteranno la gara per problemi fisici.

Le probabili formazioni di Milan-Napoli:

Milan (4-2-3-1): Maignan, Theo Hernandez, Kjaer, Kalulu, Calabria, Pobega, Tonali, Messias, De Ketelaere, Diaz, Giroud. Allenatore: Pioli.

Napoli (4-3-3): Meret, Olivera, Rrahmani, Kim, Di Lorenzo, Zielinski, Anguissa, Lobotka, Kvaratskehlia, Politano, Simeone. Allenatore: Domenichini.