Il calcio europeo negli ultimi anni si è affidato sempre di più alla tecnologia. L'introduzione della Var ha dato sicuramente un supporto importante agli arbitri, che evidentemente hanno sbagliato di meno. Di certo a pesare nelle decisioni sono le interpretazioni a determinati episodi, come è successo ad esempio a Juventus-Salernitana al gol annullato a Milik per presunto fuorigioco di Bonucci. Il presidente della Figc Gravina e il designatore Rocchi hanno però confermato sia l'arbitro del Var Banti che quello del match Marcenaro, il primo andrà a Cagliari, il secondo come quarto uomo nel match fra Fiorentina e Verona.

Intanto però proseguono gli investimenti della Lega Serie A sulla tecnologia per cercare di migliorare sempre di più il campionato italiano. Come è noto nelle competizioni europee abbiamo visto l'introduzione del fuorigioco semiautomatico, una tecnologia che in poco tempo riesce a dare conferma o meno di un eventuale fuorigioco di un giocatore. Lo si è notato ad esempio in Champions League nel match Juventus-Benfica, quando tale tecnologia in pochi secondi ha ufficializzato il fuorigioco di De Sciglio in un'azione della Juventus. Tale introduzione sarà applicata a breve anche nel campionato italiano, la lega Serie A potrebbe utilizzarla già prima della pausa per il mondiale. La Serie A sarebbe la prima competizione nazionale ad applicarla.

Possibile introduzione del fuorigioco semiautomatico già prima della pausa del mondiale

La Lega di Serie A è pronta ad introdurre il fuorigioco semi automatico. Come è noto si sta lavorando per lanciare questa tecnologia, già utilizzata dalla Uefa nelle competizioni europee. Un aiuto evidente per gli arbitri, già sostenuti da diverse stagioni oramai dalla Var.

Il fuorigioco semiautomatico permette di valutare velocemente la posizione eventuale di un giocatore oltre la linea del pallone. Una situazione che velocizza le valutazioni arbitrali e che rende sempre più precisa la decisione degli arbitri. L'Italia potrebbe essere la prima nazione ad introdurla nelle competizioni nazionali, si parla di un suo inserimento già prima della pausa del mondiale, andando ad adeguarsi alla Uefa.

E' stato un investimento importante quello della Lega Serie A su questa tecnologia che evidentemente darà importanti benefici ed eviterà tante polemiche.

Gli errori arbitrali nell'ultima giornata di campionato

A proposito l'ultima giornata di campionato è stata sicuramente accompagnata da diversi errori di valutazioni tramite la Var. Da Sampdoria Milan a Lecce - Monza fino ad arrivare a Juventus - Salernitana, sono tanti gli episodi discussi che hanno creato evidentemente molto clamore mediatico. Quello più discusso è stato l'annullamento del gol di Milik per presunto fuorigioco di Bonucci.