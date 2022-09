Domenica 18 settembre alle ore 15 si giocherà Monza-Juventus, gara valida per il 7° turno di Serie A 22/23. I biancorossi, nel turno scorso, hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro il Lecce di Baroni, dove al goal di Sensi nel primo tempo per i brianzoli ha replicato Gonzalez nella ripresa per la squadra salentina. I bianconeri, invece, hanno ottenuto un punto casalingo nel rocambolesco e discusso 2-2 contro la Salernitana di Nicola: a Candreva e Piatek in goal nella prima frazione di gioco per i granata del sud hanno risposto Bremer e Bonucci nel secondo tempo per la Vecchia Signora.

Statistiche: entrambe le compagini hanno qualche falla difensiva da sistemare, difatti sia Monza che Juventus hanno subito almeno un goal negli ultimi quattro incontri ufficiali disputati sia in competizioni nazionali che europee.

Monza, out Ranocchia e D'Alessandro

Raffaele Palladino e il suo Monza sono, al momento, il fanalino di coda del campionato a causa dell'unico punto conquistato sinora e del peggior attacco (3 reti messe a segno come la Sampdoria). Il nuovo tecnico della formazione brianzola, ex giocatore bianconero, potrebbe esordire puntando sul 3-5-2, con Di Gregorio a difesa dei pali. Izzo, Pablo Mari e Marlon, invece, comporranno probabilmente il terzetto difensivo. Cerniera di centrocampo biancorossa che dovrebbe essere composta, almeno inizialmente, da Carlos Augusto e Birindelli che agiranno rispettivamente a sinistra e destra del reparto, mentre Sensi, Barberis e Pessina si piazzeranno in mezzo.

Il tandem offensivo, in ultimo, avrà buone chance di essere formato da Caprari e Mota Carvalho.

Juventus, squalificati Cuadrado e Milik

Mister Allegri e la sua Juventus, dopo la sconfitta casalinga per 2-1 col Benfica in Champions League, vorranno subito rialzare la testa in campionato, sebbene oltre agli squalificati Milik e Cuadrado non saranno disponibili nemmeno gli infortunati Szczesny, Pogba, Chiesa, Akè, Locatelli, Kaio Jorge e Rabiot.

A causa dell'espulsione rimediata nella gara contro la Salernitana, Max Allegri non sarà in panca e al suo posto troveremo il vice Landucci, il quale potrebbe schierare il classico 4-4-2, con Perin in porta. Difesa a quattro che avrà presumibilmente come interpreti iniziali De Sciglio e Alex Sandro ai lati, con la coppia Bonucci-Bremer a completare il reparto.

A centrocampo, invece, Paredes e Miretti dovrebbero fare da scudo in mezzo, mentre McKennie e Kostic agiranno come esterni. Pochi dubbi, infine, in attacco dove dovrebbe giocare Vlahovic e Kean.

Le probabili formazioni di Monza-Juventus:

Monza (3-5-2): Di Gregorio, Marlon, Pablo Mari, Izzo, Carlos Augusto, Sensi, Barberis, Pessina, Birindelli, Caprari, Mota Carvalho. Allenatore: Palladino.

Juventus (4-4-2): Perin, De Sciglio, Bonucci, Bremer, Alex Sandro, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic, Vlahovic, Kean. Allenatore: Landucci.