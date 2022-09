Dopo il pesante ko in Champions League contro il Benfica, la Juventus vuole l'immediato riscatto per rilanciarsi in campionato. I bianconeri sfideranno il Monza del neo tecnico Palladino, reduce dal pareggio esterno contro il Lecce.

Juve, le possibili scelte di Allegri

Per quanto concerne il possibile undici bianconero, Allegri dovrebbe confermare il 3-5-2 delle ultime uscite con una nuova chance per Kean vista la squalifica di Milik: Perin tra i pali; difesa a tre formata da Danilo, Bonucci e Bremer. A centrocampo, confermato Paredes che dovrebbe esser affiancato da Miretti e Mckennie mentre sulle corsie vista la squalifica di Cuadrado, spazio a De Sciglio e Kostic.

La novità potrebbe esserci in attacco: accanto a Vlahovic, possibile chance dal primo minuto per Moise Kean. L'attaccante italiano non ha convincendo in questa prima parte di stagione ed una sua buona prestazione potrebbe risultare importante per il prosieguo della stagione. Di Maria non ancora al top della condizione dovrebbe partire dalla panchina per poi entrare a gara in corso.

Nonostante il recupero del fuoriclasse argentino e di Szsescny, Allegri perde pezzi importanti in particolare a centrocampo con Locatelli e Rabiot che dovrebbero ritornare dopo la sosta.

Una sfida fondamentale per la Juventus per risalire la classifica dopo le sole due vittorie nelle prime sei partite e soprattutto per Massimiliano Allegri, chiamato a dare una sferzata alla stagione della Vecchia Signora.

Monza, il possibile 3-5-2 di Palladino

Anche il Monza non vive un momento esaltante con un solo punto conquistato nelle prime sei giornate. A pagare l'avvio incerto del club brianzolo è stato l'allenatore Giovanni Stroppa, sostituito da Raffaele Palladino che guiderà la squadra nel match interno contro i bianconeri.

Per quanto concerne le scelte, si va verso il 3-5-2 utilizzato in questa prima parte di campionato: Cragno in porta; difesa a tre formata da Marlon, Pablo Marì e Izzo.

A centrocampo, confermato l'ex Inter Sensi in rete nel match del Via Del Mare contro il Lecce, affiancato da capitan Pessina e dall'ex di giornata Rovella mentre sulle fasce dovrebbero esser confermati Birindelli e Carlos Augusto.

Infine, in attacco tandem offensivo formato da Caprari e Dany Mota. Possibile panchina per Andrea Petagna, escluso contro il Lecce e non al meglio della condizione dopo il risentimento muscolare accusato negli ultimi allenamenti.

Probabili formazioni

Monza: Cragno; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Sensi, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Caprari, Mota.

Juventus; Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; De Sciglio, Mckennie, Paredes, Miretti, Kostic; Vlahovic, Kean.