Secondo il giornalista sportivo di Sky, Fabio Caressa, Dusan Vlahovic in questo momento non può giocare con la Juventus ed al suo posto Allegri dovrebbe pensare ad inserire in pianta stabile Arkadiusz Milik.

Vlahovic fatica, Caressa lo pungola: 'Pensa solo a tirare quando prende palla'

La Juventus sta attraversando un momento complicato fatto da pareggi in campionato e da sconfitte pesanti in Champions League che potrebbero pregiudicare il passaggio al turno successivo. Molti dei calciatori che compongo la rosa bianconera, dunque, stanno faticando e tra questi spunta il nome di Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo, punta di diamante della scorsa campagna riparazioni di gennaio e costato alla Vecchia Signora circa 70 milioni di euro, sta trovando a stento la rete, con 4 gol segnati, di cui 2 su punizione, 1 su rigore e solo 1 su azione costruita. Molti dei critici, attribuiscono le difficoltà del bomber classe 2000 al gioco poco propositivo di Massimiliano Allegri, ma c'è chi, come Fabio Caressa, sottolinea l'involuzione del serbo rispetto al giocatore cinico e letale che si era visto a Firenze. Il giornalista sportivo, quindi, sul suo canale Youtube, ha espresso queste parole rispetto a Vlahovic: "L'involuzione di Vlahovic, soprattutto in questa stagione, è sconcertante. Capisco che senta il peso della maglia, però questo peso non può diventare una zavorra che ti impone di dover cercare ogni volta la giocata clamorosa.

Vlahovic non scambia quasi mai con i compagni: il suo primo pensiero è crossare o tirare in porta. In questo momento, il serbo non è in grado di giocare con la squadra". Caressa ha poi rintuzzato sull'argomento, tessendo le lodi di un altro attaccante, Arkadiusz Milik. Secondo il giornalista, il polacco in questo momento sta rendendo molto di più rispetto al suo compagno di reparto serbo, che in occasione della partita con il Benfica avrebbe dovuto lasciare il posto in campo a Di Maria, mentre Allegri ha preferito tirare fuori lo stesso Milik.

Massimo Mauro: 'Juventus sfortunata, troppi infortuni'

Restando in tema Juventus, del momento delicato che sta attraversando la squadra bianconera ha parlato anche Massimo Mauro, ex calciatore della Vecchia Signora. Ecco le sue parole riferite alla Gazzetta dello Sport: "Innanzitutto c'è stata una buona dose di sfortuna. Mi riferisco agli infortuni: in particolare, Di Maria e Pogba erano le stelle del mercato, ma il primo lo abbiamo visto poco finora, mentre il secondo proprio per niente.

È chiaro che così si complica un po’ tutto". Mauro ha poi concentrato il suo discorso su Allegri, affermando: "Deve muoversi per trovare una soluzione, altrimenti invertire la rotta diventa impossibile"