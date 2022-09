Il dirigente sportivo Walter Sabatini ha recentemente parlato del calciatore argentino Paulo Dybala, della scelta della Juventus di non prolungargli il contratto e di quella dell'Inter di non puntare sul giocatore, finito poi alla Roma a parametro zero.

Lo stesso attaccante argentino, in una recente intervista, ha parlato del proprio arrivo nella Capitale e del suo ambientamento in giallorosso sotto la guida di José Mourinho.

Walter Sabatini su Dybala: 'Juve e Inter lo rimpiangono? Uno come lui fa pentire tutti quelli che non ce l'hanno'

Nelle scorse ore Paulo Dybala è stato oggetto dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello sport da parte di Walter Sabatini.

Il dirigente sportivo, da sempre estimatore del centravanti argentino, ha detto sul suo conto: "Non conosco le esigenze dei bianconeri, ma dico che l’accanimento sulla Juve mi pare esagerato. Rimpianto anche dall'Inter? Per uno come Dybala si pentono tutti quelli che non ce l'hanno, ma comunque andare alla Roma non è mai una seconda scelta, perché la società sta facendo un gran percorso di crescita".

Sabatini ha poi proseguito, parlando della scelta di Dybala di andare alla Roma, affermando che sarebbe rimasto sorpreso qualora il numero 21 avesse steccato in maglia giallorossa, facendo i complimenti alla dirigenza capitolina per aver colto l'occasione ed essersi assicurata un calciatore di tale livello a parametro zero.

Paulo Dybala sull'accoglienza a Roma: 'Giornata incredibile, ho scelto la squadra giallorossa anche per Mourinho'

Lo stesso Paulo Dybala, intanto, ha rilasciato nelle scorse ore un'intervista parlando del giorno in cui è stato presentato al pubblico giallorosso: "È stato un momento molto speciale. Ho detto alla mia famiglia e ai miei amici che è stata una sensazione fantastica, mi è venuta la pelle d'oca".

A Dybala poi, è stato chiesto quanto José Mourinho abbia inciso nella sua scelta di divenire un nuovo calciatore della Roma: "Ovviamente molto, perché è un allenatore vincente e sicuro di sé. Quello che abbiamo discusso mi ha dato molta fiducia e mi ha fatto venire voglia di venire qui per vincere, per aiutare la squadra, i miei compagni".

La "Joya" ha poi concluso l'intervista, parlando degli obiettivi che si è prefissato con la maglia della Roma, affermando come la sua volontà sia quella di vincere e di segnare tanti gol per la squadra e per i suoi nuovi tifosi.