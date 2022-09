Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato nella conferenza stampa della vigilia della partita di campionato contro il Monza, ironizzando sulle voci che lo vorrebbero a rischio esonero.

Nel frattempo, anche il neo allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha detto la sua sul match di domenica 18 settembre contro i bianconeri.

Juventus, Allegri ironizza sul suo eventuale esonero: 'Era una cosa che mi mancava e di cui sentivo la necessità'

Massimiliano Allegri è intervenuto nella canonica conferenza stampa alla vigilia del match tra Monza e Juventus, partita che si disputerà domani pomeriggio alle ore 15.

Il tecnico toscano, ha risposto a varie domande dei colleghi giornalisti tra cui non poteva mancare quella inerente le voci di un suo possibile esonero. L'allenatore da Livorno, con la sua solita ironia, ha dunque risposto a queste voci, dicendo quanto segue: "Mi mancava il fatto di essere esonerato. Mi mancava, era una mancanza che sentivo. Sono contento di questo. Con la società parliamo tutti i giorni in modo sereno, analizziamo. Io devo sempre delle spiegazioni alla società". Poi ha aggiunto: "Sapete perché mi mancava parlare di esonero? Perché quando c’è un mezzo risultato Allegri è in discussione. Mi diverte, capisco molto voi. Credo di parlare abbastanza italiano, credo di parlarlo in modo corretto.

Sono fiducioso su quello che stiamo facendo e su quello che sarà".

Allegri ha poi voluto evidenziare come in questo inizio campionato non abbia avuto tutti i giocatori a disposizione e che la Juventus è riuscita a fare bene nonostante le condizioni in cui versa.

Infine, il tecnico toscano è tornato sugli episodi negativi che la compagine bianconera ha dovuto affrontare, evidenziando come la posizione in classifica sarebbe stata evidentemente diversa se alla squadra fosse stato concesso quanto dovuto.

Monza, parla Palladino: 'Il momento della Juve conta poco e noi saremo pronti a combattere'

Il Monza, nel frattempo, si prepara a far esordire il neo tecnico Raffaele Palladino. L'ex calciatore, che ha preso il posto di Giovanni Stroppa proprio questa settimana, ha parlato in conferenza stampa del match che si terrà domani contro la Juventus, spiegando: "I ragazzi daranno il massimo e che giocheranno con il cuore.

Hanno voglia, lo vedo negli occhi, negli atteggiamenti, c'è voglia di rivincita. Dobbiamo capire il momento attuale e mettere qualcosina in più. Il momento della Juventus non conta, è una squadra che per DNA nei momenti difficoltà il massimo, e so che verrà qui per fare una grande partita. Saremo pronti a combattere".