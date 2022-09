In questi giorni, la Juventus si è allenata in vista della gara contro il Monza. Per il match contro i lombardi i bianconeri hanno una lunga lista di assenze a cominciare da Paul Pogba e Federico Chiesa. Oltre a loro mancheranno Alex Sandro, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Juan Cuadrado e Arek Milik. Per questo motivo, la Juventus non potrà fare grandi cambi di formazione. La prima novità riguarderà l'attacco e tra i titolari si rivedrà Angel Di Maria. El Fideo giocherà nel tridente con Dusan Vlahovic e Filip Kostic.

Poche alternative per Allegri

La Juventus, in queste settimane, deve fare i conti con le tante assenze di questo ne ha parlato anche Massimiliano Allegri: "Non voglio diventare noioso. Per dare continuità ad un sistema di gioco bisogna avere i giocatori", ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa. Infatti, la Juventus non può dare continuità ad una formazione tipo a causa delle tante assenze. Adesso arriverà la pausa per le nazionali e questo aiuterà i bianconeri a recuperare alcuni degli infortunati. In particolare i primi a rientrare dopo la sosta saranno Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Alex Sandro. Le loro assenze comunque si faranno sentire contro il Monza poiché a centrocampo Massimiliano Allegri non avrà molte alternative.

In particolare il tecnico livornese dovrà schierare ancora su Weston McKennie, Leandro Paredes e Fabio Miretti. Questi giocatori hanno giocato molto e per questo motivo avrebbero bisogno di rifiatare. Per la gara contro il Monza mancheranno anche gli squalificati Juan Cuadrado e Arek Milik. Entrambi sono stati espulsi contro la Salernitana e dunque non saranno presenti nel match contro il club lombardo.

Al posto del colombiano Massimiliano Allegri schiererà Mattia De Sciglio. A completare la difesa ci saranno Leonardo Bonucci, Gleison Bremer e Danilo. Per il match contro il Monza, la Juventus ritroverà Wojciech Szczesny, ma in porta sarà confermato Mattia Perin.

Tridente per Allegri

La Juventus, nel match contro il Monza, ritroverà Angel Di Maria.

L'argentino tornerà tra i titolari e la sua presenza servirà anche per sopperire all'assenza di Arek Milik. Senza il numero 14 juventino la Juventus riproporrà il tridente e con Angel Di Maria ci saranno anche Dusan Vlahovic e Filip Kostic. Quest'ultimo è un ballottaggio con Moise Kean. Il numero 17 juventino, però, sembra favorito sull'attaccante classe 2000. Adesso, la Juventus è in ritiro in Lombardia e la squadra resterà lì fino a poco prima del fischio d'inizio del match contro il Monza.

La probabile formazione contro il Monza (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti; Di Maria, Vlahovic, Kostic.