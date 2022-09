Il Crotone si prepara alla trasferta dello Stadio "Viviani" di Potenza. I calabresi rappresentano la formazione capolista del Girone C di Serie C, avendo ottenuto quattro vittorie in altrettanti match. Il turno della quinta giornata vedrà gli squali scendere in campo privi del tecnico Franco Lerda, squalifico per una giornata dopo il match vinto (1-0) contro il Monterosi Tuscia. In settimana il giudice sportivo ha sanzionato anche la società rossoblù per alcuni cori scanditi dai propri tifosi.

Crotone in campo senza Lerda

Contro il Potenza gli squali non potranno contare sul loro allenatore.

Per Franco Lerda un turno di squalifica e un ammenda di 1000 euro, per avere: "al minuto 6° minuto del primo tempo due espressioni blasfeme in un unico contesto, mentre si trovava nei pressi dell’area tecnica e al minuto 22° minuto del primo tempo un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina". Lo stesso allenatore del Crotone aveva dovuto saltare le prime due gare della stagione per scontare due turni come prosieguo della maxi squalifica ricevuta nel finale della scorsa stagione alla guida della Pro Vercelli.

Cori dei tifosi, multato il Crotone

Anche per il Crotone la gara contro il Monterosi Tuscia ha portato ad una sanzione da parte del Giudice Sportivo. L'ammenda è stata inflitta alla società rossoblù come conseguenza dei cori scanditi dai tifosi crotonesi durante il match, in particolare al 27' del primo tempo e ritenuti: "oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni Calcistiche".

Tali cori sono stato profusi a seguito di alcune decisioni ritenute poco felici da parte del direttore di gara, il Sig. Fabio Pirrotta della sezione di Barcellona di Pozzo di Gotto. In particolare in occasione di una chiara occasione da rete che avrebbe portato ad un rigore in favore della formazione rossoblù.

Possibili assenze per il Crotone

La trasferta dello stadio "Viviani" sarà sicuramente priva della presenza, tra le fila del Crotone, dell'attaccante Augustus Kargbo. Il calciatore della Sierra Leone è stato convocato per le gare che la sua Nazionale disputerà nelle giornate del 24 e 27 settembre contro Sud Africa e Congo. In dubbio a rimanere sono inoltre altro due calciatori, i difensori Wladinir Golemic e Davide Bove.

Il numero 5 degli squali ha saltato per infortunio la gara contro il Monterosi Tuscia mentre l'ex Avellino, impiegato dal primo minuto è stato sostituito all'intervallo per un problema di natura muscolare.

Al loro posto potrebbe quindi giocare Federico Papini. In attacco una maglia da titolare, complice l'assenza di Augustus Kargbo potrebbe arrivare per Giuseppe Panico.