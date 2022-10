La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato durante il calciomercato estivo. Tante le cessioni importanti ma anche diversi acquisti, come ad esempio Pogba, Di Maria, Kostic, Bremer e Milik. Sono arrivati anche dei giovani interessanti per la Primavera, per l'under 23 ma anche altri come possibilità vantaggiose di mercato. Rientra in queste sicuramente Andrea Cambiaso, ex Genoa retrocesso in Serie B e che è stato acquistato per circa 10 milioni di euro. Un prezzo di mercato importante giustificato però dalla bravura e la qualità del giocatore, che può giocare su entrambe le fasce sia come terzino che come centrocampista.

La Juventus lo ha acquistato per cederlo poi in prestito al Bologna fino a giugno. Una stagione importante fino ad adesso quella disputata dal giocatore, che di recente è stato intervistato. Tanti gli argomenti di cui ha parlato, fra questi anche i suoi primi mesi al Bologna. Il giocatore ha sottolineato che nella società emiliana sta imparando molto da giocatori di qualità come Arnautovic, De Silvestri e Medel. Ha poi sottolineato che anche l'Inter lo voleva, alla fine ha accettato l'offerta della Juventus. Fra gli obiettivi del giocatori ci sono la Champions League e la nazionale italiana.

Il giocatore Cambiaso ha parlato dei suoi obiettivi, fra questi giocare in Champions ed in nazionale italiana

'Mi voleva anche l'Inter? Sì, c'era. Mi stimola e inorgoglisce. La cosa peggiore sarebbe quella di sentirsi arrivato: se ti senti così è l'ora della fine, gioco ogni giorno come se dovessi conquistarmi tutto'. Queste le dichiarazioni di Andrea Cambiaso in una recente intervista.

Il giocatore della Juventus in prestito al Bologna ha aggiunto: 'Nasco trequartista e ammiravo le giocate di Dybala, l'altro mio idolo assieme a Cancelo: un mancino ambidestro, per me il più forte del mondo'. Fra gli obiettivi del giocatore ci sono Champions League e nazionale italiana, ha dichiarato: 'Gli obiettivi del futuro sono giocare la Champions League e in nazionale italiana'.

Cambiaso ha parlato anche del fatto di essere diventato tifoso genoano grazie al papà e al nonno. Come giocatori ammirava Marco Rossi e Diego Milito, due riferimenti della società ligure di diverse stagioni fa.

La stagione fin qui disputata da Cambiaso

La Juventus ha acquistato Cambiaso dal Genoa prestandolo poi al Bologna, che gli sta dando la possibilità di giocare titolare nel campionato italiano. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 11 match in Serie A fornendo due assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere anche un match giocato in Coppa Italia. Nella sua esperienza professionale ha giocato anche 7 match nella nazionale under 21 italiana, in attesa di quella maggiore, uno degli obiettivi del giocatore.