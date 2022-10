La Juventus ha rimediato una sconfitta pesante in Champions League contro il Benfica che significa eliminazione dalla competizione europea già dopo i gironi. La squadra bianconera proverà ad arrivare almeno terza così da potersi giocare la possibilità di arrivare fino in fondo in Europa League. Non sarà facile perché ci saranno società importanti come Barcellona, Ajax e Atletico Madrid, tutte non qualificate agli ottavi di finale di Champions League. Sorprende soprattutto il modo in cui la Juventus ha perso contro il Benfica, un 4-3 che non rappresenta il divario tecnico che si è notato soprattutto nel primo tempo.

Sono arrivati 2 gol ne secondo tempo per i bianconeri grazie anche al contributo dei giovani Soulé e Iling Junior, entrati appunto nella seconda parte del match. Presente a Lisbona anche Alessandro Del Piero, inviato di Sky Sport. L'ex capitano della Juventus ha parlato del mercato della società bianconera prima del match, sottolineando come attualmente l'unico acquisto che ha dimostrato di poter dare un contributo importante alla squadra bianconera è stato Bremer. Gli altri invece ancora non si sono visti, evidente il riferimento a Pogba, attualmente in fase di recupero dopo l'intervento al menisco di inizio settembre. Secondo Del Piero bisognerà vedere anche come rientreranno i giocatori dal Mondiale in Qatar previsto fra novembre e dicembre.

Allessando Del Piero ha parlato di Bremer e degli acquisti della Juventus

'È complicato oggi dare un giudizio sul mercato. Bremer è stato un ottimo inserimento e ha fatto bene, gli altri non li abbiamo ancora visti'. Queste le dichiarazioni di Alessandro Del Piero, inviato di Sky Sport per Benfica - Juventus. L'ex capitano della squadra bianconera ha aggiunto: 'Conosciamo Pogba, ma non possiamo dire se la seconda esperienza professionale alla Juventus sarà grandiosa come la prima.

In generale, i conti si fanno a fine stagione'. Secondo l'ex capitano bisognerà anche vedere quale sarà il modo in cui i giocatori che andranno al mondiale ritorneranno per la seconda parte della stagione. Del Piero ha parlato prima di Benfica - Juventus sottolineando come la squadra bianconera avrebbe dovuto fare un'impresa, che non è arrivata.

La squadra bianconera proverà ad arrivare terza nel girone per garantirsi la qualificazione ai sedicesimi di Europa League.

Gli acquisti della Juventus nel recente calciomercato estivo

Allessando Del Piero ha parlato di Bremer definendolo come acquisto importante. Si attendono però i recuperi di Pogba e Di Maria, che per motivi fisici ancora non hanno dato il loro contributo. Ottimo anche l'impatto di giocatori come Kostic e Milik, quest'ultimo autore anche del gol del 4 a 2 in Benfica - Juventus. Delusione invece in questo momento è stata Paredes, anche lui in questo momento infortunato e dovrebbe rientrare ad inizio novembre come Pogba e Di Maria.