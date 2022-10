Nello scorso Calciomercato estivo la Juventus tesserato fra gli altri il difensore laterale Andrea Cambiaso, arrivato dal Genoa e poi trasferitosi in prestito al Bologna per raccogliere più montaggio e maturare esperienza professionale in Serie A. In questa prima parte della nuova stagione il calciatore sta giocando spesso nella squadra emiliana.

In una recente intervista a Dazn, Cambiaso ha parlato del suo approdo alla Juventus e della decisione di accettare l'offerta in prestito al Bologna. Ha sottolineato di aver accettato l'offerta della società bianconera anche perché si tratta della società più titolata in Italia, anche se adesso vuole impegnarsi per il Bologna.

Andrea Cambiaso ha rimarcato anche di essersi innamorato calcisticamente da bambino di Paulo Dybala, quando giocava nel Palermo. Ha poi parlato del suo modello come terzino, ovvero Joao Cancelo del Manchester City. Secondo il giocatore del Bologna è attualmente uno dei migliori terzini al mondo.

Cambiaso ha parlato della Juventus

'C'è stato il trasferimento alla Juve, poi il prestito qui e sono contento. Quando ho saputo che mi chiamava una squadra come la Juventus ho spinto molto, perché è il club più titolato in Italia ed è un grande traguardo', sono queste le dichiarazioni di Andrea Cambiaso in una recente intervista.

Il terzino attualmente al Bologna ha aggiunto che ora pensa al club felsineo e che ha l'obiettivo di migliorare le prestazioni dopo un inizio di stagione non troppo positivo per la squadra emiliana.

Ha poi parlato di Dybala sottolineando: 'Da piccolo giocavo nel settore avanzato e mi sono innamorato di Dybala ai tempi di Palermo'.

Attualmente invece il modello di Cambiaso è Joao Cancelo, terzino del Manchester City: 'Penso che il portoghese sia uno dei migliori terzino del mondo, il mio modello è lui'.

La carriera professionale di Andrea Cambiaso

Nato a Genova nel 2000, Andrea Cambiaso è cresciuto nel settore giovanile del Genoa.

Il terzino è stato acquistato nel recente calciomercato estivo dalla Juventus dal Genoa per circa 8,5 milioni di euro. In passato ha giocato nelle varie formazioni giovanili della società ligure. Nel 2021 è diventato parte integrante della prima squadra del Genoa fino a luglio 2022, quando appunto si è trasferito nella società bianconera.

In questa prima parte di stagione ha disputato 8 presenze in Serie A e una in Coppa Italia con il Bologna.