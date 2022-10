Sta per iniziare un nuovo entusiasmante fine settimana “lungo” all’insegna del calcio: oggi sabato 29 ottobre, domenica 30 e lunedì 1 assisteremo infatti alle 10 gare del campionato di calcio di Serie A.

Ad aprire le danze Napoli vs Sassuolo oggi alle ore 15:00 di scena allo stadio “Diego Armando Maradona”, a chiudere il turno lunedì sera Monza vs Bologna (per la quale la Lega Calcio non ha predisposto il rinvio nonostante la richiesta del Monza scosso dalla vicenda di cronaca che ha coinvolto il difensore Pablo Marì). Tutte le partite saranno trasmesse su DAZN e Sky.

Scopriamo quali sono le partite in programma per questa nuova giornata di campionato della Serie A

Dopo Napoli vs Sassuolo scenderà in campo la Juventus, che uscita sconfitta dall’ultimo match di Champions League giocato in trasferta a Lisbona affronterà il Lecce, anche questa volta lontano da Torino con inizio fissato alle ore 18:00. Nella serata di sabato invece l’Inter ospiterà la Sampdoria, allenata dall’ex Dejan Stanković.

Empoli vs Atalanta ci terrà invece compagnia all'ora di pranzo domenica 30 ottobre con inizio fissato per le 12:30: i bergamaschi se la giocheranno al meglio per riprendere la serie positiva interrotta dalla sconfitta subita nel precedente turno di campionato ai danni della Lazio, che con un secco 0-2 si è imposto nel big match giocato a Bergamo.

A seguire alle 15:00 Cremonese vs Udinese e Spezia vs Fiorentina. Il dodicesimo turno di campionato proseguirà poi domenica con l’avvincente sfida tra la Lazio allenata da Sarri e la Salernitana di Davide Nicola che si affronteranno alle 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma.

Alle 20:45 i rossoneri del Milan e i granata del Torino si affronteranno invece allo Stadio Olimpico Grande Torino, il match concluderà il programma domenicale.

A chiudere il dodicesimo turno di campionato, come già accennato, lunedì 14 ottobre saranno l’Hellas Verona e la Roma che si sfideranno al Bentegodi di Verona alle 18:30 e il Bologna e il Monza che si affronteranno alle 20:45.

Di seguito il calendario completo della dodicesima giornata di Serie A:

Sabato 29 ottobre

Ore 15:00: Napoli - Sassuolo

Ore 18:00: Lecce - Juventus

Ore 20:45: Inter - Sampdoria

Domenica 30 ottobre

Ore 12:30: Empoli - Atalanta

Ore 15:00: Cremonese - Udinese

Ore 15:00: Spezia - Fiorentina

Ore 18:00: Lazio - Salernitana

Ore 20:45: Torino - Milan

Lunedì 31 ottobre

Ore 18:30: Hellas Verona - Roma

Ore 20:45: Monza - Bologna