La Juventus è attesa da settimane importanti fino a novembre non solo per il calcio giocato ma anche perché, in base alle prestazioni della squadra, potrebbe esserci una clamorosa sostituzione in panchina. Arrivano notizie di mercato che confermano come Massimiliano Allegri possa lasciare Torino già durante la pausa mondiale, molto dipenderà dall'eventuale qualificazione all'Europa League e dalla distanza della Juventus dai primi posti in classifica. Di certo i match contro il Paris Saint Germain, l'Inter e la Lazio diranno molto delle problematiche della squadra bianconera, che contro il Benfica ha subito la qualità tecnica dei portoghesi.

Si lavora anche per il mercato dei giocatori e gennaio potrebbe regalare l'acquisto di un centrale di sinistra. A tal riguardo piace Evan N'Dicka, per giugno invece potrebbe arrivare Ramy Bensebaini o eventualmente Alejandro Grimaldo per il ruolo di terzino, con Alex Sandro che andrà in scadenza di contratto in estate. La Juventus starebbe valutando anche l'acquisto di un portiere per la stagione 2023-2024. Con Szczesny che è in scadenza di contratto a giugno 2024, la società bianconera potrebbe lasciar partire il portiere titolare. Ci sarebbero diverse società inglesi che potrebbero offrire una somma importante alla Juventus per il cartellino del giocatore. Se dovesse partire, potrebbe arrivare Marco Carnesecchi, attualmente alla Cremonese come secondo dopo essere stato titolare della squadra lombarda la scorsa stagione.

Il cartellino del portiere è dell'Atalanta che lo ha prestato alla Cremonese. Gli altri nomi che piacciono sono quelli di Guglielmo Vicario e Giorgi Mamardashvili.

Piacciono Marco Carnesecchi, Guglielmo Vicario e Giorgi Mamardashvili. Soprattutto il portiere dell'Empoli si sta confermando in questo inizio di stagione e nel recente match contro la Juventus finito 4-0 per i bianconeri il portiere ha fatto diverse parate importanti con un punteggio che sarebbe potuto essere più pesante per i toscani.

L'arrivo di un portiere dipenderà però dalla cessione di Szczesny, che ha il contratto in scadenza di contratto a giugno 2024 ed attualmente ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

La Juventus potrebbe cedere Szczesny anche perché ha la certezza di avere un secondo affidabile come Mattia Perin. L'ex Genoa ha dimostrato di poter fare il titolare e potrebbe giocarsi il posto proprio con l'eventuale nuovo acquisto della società bianconera. Perin ha recentemente prolungato il suo contratto con la Juventus fino a giugno 2025.