Sta facendo rumore un'intervista di Angel Di Maria, (circolata ieri, ma registrata alcune settimane fa) nella quale il calciatore della Juventus afferma di pensare a un suo futuro approdo al Rosario Central, club che gli ha dato la possibilità di approdare nel calcio che conta.

Nel frattempo, la moglie del "Fideo", Jorgelina Cardoso, ha voluto smentire le voci che vorrebbero l'argentino pronto già da gennaio a lasciare la compagine bianconera.

Angel Di Maria sogna il Rosario Central ma la moglie rassicura: 'Non andrà via dalla Juventus a gennaio'

Angel Di Maria è stato uno dei colpi più importanti della Juventus nella scorsa sessione di Calciomercato estiva.

Il giocatore, prima di sposare i colori bianconeri, era stato fortemente tentato dal pensiero di tornare nella propria patria, l'Argentina, per finire la carriera nel club da cui tutto era iniziato per lui, il Rosario Central.

Il "Fideo", dopo settimane di riflessioni, scelse però di vivere questa stagione alla Vecchia Signora, tuttavia la sua squadra del cuore, resta tutt'oggi uno dei suoi pensieri primari.

L'attaccante sudamericano, intervistato dai canali ufficiali della Conmebol ha voluto infatti rimarcare come il suo desiderio sia ancora quello di concludere la carriera al Rosario: "Tornare in Argentina? Magari. Mi piacerebbe ma so che è difficile. Ma come dico sempre: il sogno di tutti i calciatori in Argentina è venire in Europa, il mio dall’Europa è tornare a vestire la maglia del Rosario Central.

Non voglio nasconderlo. Se ne avrò la possibilità e la voglia che ho adesso, mi farebbe piacere".

Le parole di Di Maria che avrebbero infastidito un ambiente bianconero già poco tranquillo a causa dell'uscita piuttosto prematura della Juventus dalla Champions League. È comunque doveroso sottolineare, come l'intervista del giocatore, sia stata registrata un mese fa e che per alcune circostanze fortuite, il tutto sia stato pubblicato lo stesso giorno in cui la compagine bianconera veniva eliminata dalla massima competizione europea per mano del Benfica.

Di Maria via dalla Juventus, la moglie fa chiarezza: 'Fin quando non ci saluteranno, resteremo alla Juventus'

Questa intervista ha alimentato alcune indiscrezioni che vorrebbero il calciatore ex PSG pronto a lasciare la Continassa già dal prossimo gennaio, evenienza smentita con celerità dalla moglie dello stesso Di Maria.

Jorgelina Cardoso, la moglie del "Fideo" ha infatti commentato queste notizie, affermando le seguenti parole: "Smettetela di dire sciocchezze, Angel non andrà da nessuna parte a gennaio. Angel rimarrà nel club fino a quando non lo saluteranno".