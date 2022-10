Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Benfica, cercando di alleggerire la tensione nell'ambiente bianconero dopo la prematura uscita dalla Champions League. Meno delicato è stato invece il commento di Arrigo Sacchi, che dalle colonne della Gazzetta dello Sport ha criticato la Vecchia Signora per il suo cammino europeo.

Allegri sull'eliminazione della Juve dalla Champions :"Non è un fallimento, ora reagiamo in campionato e conquistiamo l'Europa League"

La sconfitta di ieri sera della Juventus in Champions League contro il Benfica ha determinato la matematica eliminazione della compagine bianconera dalla massima competizione europea.

Un risultato sorprendente, ma che secondo il tecnico della formazione piemontese Massimiliano Allegri, non sarebbe da considerare come un fallimento. Il manager livornese, intervenuto nella classica conferenza stampa post gara, ha infatti rimarcato come l'uscita prematura della Juventus dalla Champions debba essere uno sprone per dare una svolta alla stagione bianconera: "Fallimento? no, perché nel calcio ci sono anche le sconfitte e ci sono anche queste serate e questa deve essere un'opportunità per noi da quando torneremo per rituffarci nel campionato perché la stagione è lunga. Siamo molto dispiaciuti e arrabbiati per questa eliminazione ma l'eliminazione non arriva per la sconfitta di questa sera ma per quelle precedenti quindi non bisogna abbattersi perché purtroppo anche queste cose non vorremmo che succedessero ma succedono e noi non dobbiamo piangerci addosso anzi dobbiamo reagire perché comunque abbiamo un campionato da giocare, abbiamo una Europa League da conquistare perché non sarà facile, inoltre abbiamo giocatori da recuperare e quindi da domani bisogna solamente riprendere a lavorare".

Sacchi punge la Juventus: "Sono usciti mestamente dalla Champions League vincendo una sola partita contro il Maccabi"

Molto più pungente e diretto rispetto al commento post gara di Massimiliano Allegri, è stato quello di uno storico ex allenatore come Arrigo Sacchi. Il classe '46, attraverso le parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport, ha analizzato il percorso piuttosto negativo della Juventus, criticando la compagine bianconera per aver vinto una sola gara sulle 5 avute a disposizione fino a ieri: "La Juve saluta mestamente la Champions League: sconfitti dal Benfica a Lisbona, i bianconeri dimostrano di attraversare uno dei periodi più difficili della loro lunga storia.

In Europa, in questa stagione, hanno vinto una sola volta, in casa contro il Maccabi Haifa: un bottino magrissimo, sicuramente inaspettato per i tifosi e per i dirigenti che avevano costruito la squadra per competere ad alto livello".