Il Napoli non si ferma più e mette a segno l'ottava vittoria consecutiva in campionato, grazie alla vittoria per 3 a 2 contro il Bologna allenato da Thiago Motta. Gli uomini di Luciano Spalletti soffrono, ma riescono a portare a casa 3 punti importantissimi e conquistano nuovamente la vetta della classifica, in solitaria grazie alle reti di Juan Jesus, Lozano e Osihmen. Inoltre, come ormai siamo abituati a vedere, uno dei migliori in campo e tra i più decisivi tra le fila dei partenopei, è stato Kvaratskhelia. Il georgiano è rimasto a secco di gol in questa gara [VIDEO], ma ha regalato un assist all'attaccante nigeriano per il 3 a 2 e spesso durante la gara ha deliziato il pubblico sugli spalti, grazie ad alcune delle sue migliori magie in repertorio.

Gli azzurri portano a casa 3 punti contro un buon Bologna

Gli uomini allenati da Luciano Spalletti soffrono contro un buon Bologna che riesce anche a portarsi in vantaggio con Zirkzee, con un tiro rasoterra alle spalle del portiere napoletano. Gli azzurri però reagiscono con grinta e trovano il pareggio al 45' grazie al difensore brasiliano Juan Jesus.

Nella ripresa Luciano Spalletti decide di mischiare un po' le carte e sostituisce l'attaccante italiano ex Sassuolo Giacomo Raspadori con Osimhen e Matteo Politano con Hirving Lozano.

Poco dopo le sostituzioni dell'allenatore partenopeo, gli azzurri passano in vantaggio proprio con il messicano. La squadra allenata dall'ex protagonista del triplete però reagisce allo svantaggio e dopo 6 minuti dallo svantaggio, pareggia con Barrow, che fa partire un tiro da 20 metri che supera Meret, non irresistibile in questa situazione.

Nonostante ciò, il portiere friulano ha subito ricevuto gli applausi di incoraggiamento del pubblico del Maradona.

La coppia Kvaratskhelia-Osihmen regala i 3 punti ai partenopei

Gli azzurri dopo essersi fatti pareggiare, hanno una reazione di rabbia e alla fine riescono ad ottenere il nuovo vantaggio al 24'. Ancora una volta è una volata di Kvaratskhelia che supera gli avversari come dei birilli e lancia Osimhen con un passaggio in verticale.

Il Bologna non demorde e continua il tutto per tutto per provare a ripareggiare la partita, ma tutto ciò espone la squadra allenata da Thiago Motta al contropiede degli azzurri che sfiorano il quarto gol con Lozano.

Alla fine la partita al Maradona finisce con il risultato di 3 a 2. Gli azzurri ritornano primi in classifica a 2 punti di vantaggio dall'Atalanta. Ora però testa alla Roma per i partenopei che avranno una settimana di tempo per preparare al meglio la sfida dell'Olimpico contro gli uomini allenati dal portoghese Josè Mourinho.