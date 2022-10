Dopo un inizio di stagione non molto positivo, nelle ultime due settimane l'Inter è riuscita a risollevarsi e ad uscire dalla crisi. Le due vittorie consecutive in campionato, contro Sassuolo e Salernitana, e soprattutto i due match di Champions dall'alto tasso tecnico contro il Barcellona, hanno risollevato la squadra di Inzaghi che ora punta ad una continuità di rendimento per risalire la classifica di Serie A.

Calciomercato Inter: la situazione in attacco

Nel frattempo la dirigenza sta già lavorando al calciomercato [VIDEO] della prossima stagione: infatti nelle ultime ore il dirigente nerazzurro Dario Baccin sarebbe volato in Argentina per scovare nuovi talenti, proprio come accadde nel 2018 con Lautaro Martinez, strappato alla concorrenza di club come Atletico Madrid e Barcellona.

L'idea di fondo è data anche dal fatto che il prossimo anno il reparto offensivo interista potrebbe cambiare completamente faccia.

Precisando fin da subito che Lautaro Martinez è ritenuto incedibile (anche se le vie del mercato sono infinite), l'attacco dell'Inter della prossima stagione potrebbe subire un grande cambiamento. Edin Dzeko, che finora non sta facendo rimpiangere l'infortunato Lukaku, è in scadenza nel 2023 e i discorsi sul suo rinnovo sono al momento bloccati.

Inter, Correa può partire in caso di offerte

Se per il bosniaco Dzeko è la sua età longeva (37 anni a marzo) a frenare qualsiasi approccio di un possibile prolungamento, per Joaquin Correa il discorso è differente; l'ex Lazio non ha rispettato le aspettative dopo l'investimento molto oneroso (31 milioni) fatto nell'estate del 2021.

Qualora si presentasse qualche club alla finestra, Marotta e Ausilio non ci penserebbero due volte a intavolare una trattativa. Negli ultimi giorni proprio dall'Inghilterra si sta parlando di un possibile interesse del Newcastle per il "Tucu" che già a gennaio potrebbe abbandonare la squadra di Inzaghi.

Poi c'è il caso Lukaku, il grande ritorno inaspettato dell'ultima sessione estiva di Calciomercato, fermo ai box da agosto per una distrazione al flessore.

Il belga è in prestito dal Chelsea e qualsiasi discorso sulla sua permanenza è rimandato a fine stagione, anche se i due club - secondo alcune indiscrezioni - avrebbero già trovato un accordo di massima per prolungare il prestito un altro anno.

Piace Alcaraz

Dario Baccin è partito dunque per l'Argentina per scovare nuovi talenti che possano dare freschezza al futuro attacco dell'Inter e uno dei nomi usciti recentemente è quello di Carlos Alcaraz, trequartista classe 2002 del Racing Avellaneda.

Al giocatore, che all'occorrenza agisce anche da seconda punta, si sono interessati molti top club europei, ma la concorrenza potrebbe essere battuta facendo leva sulla possibile opera di convincimento di Javier Zanetti, punto di riferimento per tutti i giovani calciatori argentini.