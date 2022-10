Secondo il giornalista Rudy Galletti la Juventus prossimamente potrebbe modificare l'assetto societario richiamando in bianconero Alessandro Del Piero.

Nel frattempo la Vecchia Signora cercherebbe sul mercato rinforzi per la fascia destra e penserebbe a Jeremie Frimpong.

Galletti: 'La Juventus sta pensando a modificare l'asset societario e il nome di Del Piero starebbe prendendo quota'

La stagione altalenante della Juventus starebbe facendo riflettere i dirigenti bianconeri.

Andrea Agnelli, secondo il giornalista Rudy Galletti, avrebbe intenzione di effettuare un rimpasto di alcune cariche all'interno della società piemontese.

Uno dei nomi che potrebbe tornare in ballo secondo Galletti, sarebbe quello di Alessandro Del Piero: "Sono settimane che il club pensa a come modificare l'asset societario. Sono in rialzo le quotazioni di Del Piero. È lui il nome scelto per ridare identità alla Juventus, cosa che si è un po' persa ultimamente. Ora ci sono delle gerarchie da rispettare e mettersi di traverso non sarebbe la scelta migliore vista la situazione delicata".

Riguardo al Calciomercato della prossima estate secondo Galletti la società bianconera spingerà sull'acceleratore per acquisire Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che andrà in scadenza di contratto con la formazione biancoceleste nel 2024.

Mercato Juve, i possibili movimenti per gennaio: piacerebbe Frimpong del Leverkusen

Restando in tema mercato Juventus, la compagine bianconera cercherebbe per la prossima finestra di riparazione invernale un esterno che possa sostituire Juan Cuadrado. Il colombiano, dopo anni di vittorie con la casacca bianconera, a oggi non pare garantire più quella costanza di rendimento mostrata fino a qualche mese fa e di conseguenza Cherubini starebbe sondando il terreno per trovare calciatori su quella porzione di campo dalla carta d'identità più rosea.

Uno di questi, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe Jeremie Frimpong, fluidificante destro in forza al Bayer Leverkusen. La compagine tedesca ha iniziato con il piede sbagliato la stagione e attualmente si trova al terz'ultimo posto della graduatoria in Bundesliga, una circostanza che se non dovesse cambiare, porterebbe alla "fuga" diversi calciatori, tra cui proprio Frimpong.

L'esterno classe 2000, legato al Leverkusen fino al 2025, potrebbe chiedere la cessione già da gennaio: la Juventus, per acquisirlo, potrebbe a sua volta inserire delle contropartite tecniche nella trattativa come McKennie o Zakaria, che al Chelsea non starebbe convincendo.