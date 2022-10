La Juventus ha ritrovato la vittoria nel derby della Mole: adesso la squadra è chiamata a dare continuità a quanto visto contro il Torino. Nel match contro i granata i ragazzi di Massimiliano Allegri sono apparsi concentrati e vogliosi di lottare su ogni pallone. La nota negativa del derby, però, è l'infortunio occorso a Gleison Bremer. Il brasiliano ha chiesto il cambio dopo pochi minuti del secondo tempo per un fastidio al flessore. Adesso Bremer dvrà sottoporsi ad accertamenti ma in casa Juventus ci sarebbe un po' di apprensione. In settimana, per Massimiliano Allegri, saranno in arrivo due buone notizie.

La prima riguarderá Paul Pogba che, in settimana, riprenderà ad allenarsi in gruppo. L'inserimento in squadra del francese sarà graduale fino ad arrivare a svolgere sedute complete con i compagni di squadra. La seconda buona notizia, invece, arriverà da Federico Chiesa. Infatti, il numero 7 juventino, stando a quanto rivelato da "La Gazzetta dello Sport", verrà testato in amichevole.

La Juventus ritrova il sorriso

La Juventus, dopo giorni molto complicati, ha ritrovato il buon umore grazie alla vittoria ottenuta nel derby. Adesso l'obiettivo della squadra sarà quello di ritrovare la continuità, possibilmente con un filotto di vittorie. Ma la Juventus, presto, potrà avere due giocatori in più per dare più forza a quella che potrebbe essere l'operazione rimonta.

Infatti, presto la Juventus potrebbe ritrovare Paul Pogba e Federico Chiesa. La prossima settimana sarà fondamentale per entrambi perché avvicinerà il loro rientro in campo. Il francese tornerà a lavorare in gruppo mentre Chiesa sarà probabilmente impegnato in un amichevole per testare le sue condizioni fisiche. Dunque, dopo queste tappe, Massimiliano Allegri potrà capire quando potrà convocarli.

In particolare, per quanto riguarda Pogba, anche dalla Francia arrivano segnali confortanti. Infatti, L'Équipe ha rivelato che il francese presto giocherà alcune partite con la Juventus e questo gli consentirà di essere a disposizione di Deschamps per il mondiale.

Esami per Bremer

Nelle prossime ore, Gleison Bremer sarà sottoposto ad accertamenti strumentali per verificare l'entità del suo infortunio.

Il difensore brasiliano, al minuto numero 51, è stato costretto a chiedere il cambio: al suo posto è entrato Leonardo Bonucci. La sensazione è che Bremer possa aver chiesto il cambio prima del 'peggio', ma per tirare un sospiro di sollievo bisognerà attendere l'esito dei controlli che verranno fatti al JMedical. In ogni caso, Massimiliano Allegri conterà su Leonardo Bonucci che avrà ai suoi lati Danilo e Alex Sandro che, contro il Torino, hanno giocato un'ottima partita.