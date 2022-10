L'Inter prepara la trasferta contro il Sassuolo in programma sabato 8 ottobre. Non ci saranno Romelu Lukaku e Joaquin Correa per problemi fisici. Inzaghi potrebbe dunque pensare di schierare Mkhitaryan alle spalle di Edin Dzeko. Buone notizie potrebbero arrivare dal belga che starebbe accelerando il percorso di recupero per essere almeno nell'elenco dei convocati nella gara contro il Barcellona valida per i gironi di Champions League. Nel frattempo, le voci di mercato riguarderebbero ancora Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries. Il primo piacerebbe al Chelsea mentre il secondo al Manchester United.

Nuova idea tattica per Inzaghi

In attesa di ritrovare Romelu Lukaku, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi pensa a come gestire l'emergenza in attacco. Correa non dovrebbe essere disponibile per il Sassuolo e l'unico certe del posto sarebbe Edin Dzeko perché Lautaro Martinez potrebbe rifiatare dopo i tanti impegni a distanza ravvicinata. Nel 3-5-2, dunque, potrebbe vedersi Mkhitaryan alle spalle del bosniaco. Soluzione che si è vista anche lo scorso anno quando Stefano Sensi ha assistito l'attaccante bosniaco. Nel prossimo impegno di campionato dovrebbe esserci spazio in mediana per Asllani che verrebbe assistito regolarmente da Nicolò Barella ed Hakan Calhanoglu. Sulla destra dovrebbe giocare Dumfries mentre a sinistra potrebbe esserci spazio per Gosens.

Difesa blindata con l'unico ballottaggio Acerbi-De Vrij. Manchester United e Chelsea pensano a Dumfries e Bastoni

Nonostante i sacrifici della società per mantenere i big, ci sarebbero ancora delle voci di mercato che riguarderebbero Denzel Dumfries e Alessandro Bastoni. Il Manchester United sarebbe sulle tracce del terzino e, a fine stagione, potrebbe mettere sul piatto un'offerta che comprenderebbe anche il cartellino di Wan Bissaka.

La valutazione dell'ex Psv sarebbe di circa 50 milioni di euro e i dirigenti meneghini non avrebbero intenzione di accettare contropartite tecniche perché preferirebbero monetizzare. Discorso più complesso per Bastoni che ha il contratto in scadenza nel 2024 e che sarebbe una richiesta di Potter, allenatore dei Blues, per la prossima stagione.

Il Chelsea potrebbe mettere sul piatto circa 60 milioni di euro, cifra che farebbe vacillare la società cinese soprattutto dopo le difficoltà economiche causate dalla pandemia negli ultimi anni. La possibile cessione garantirebbe anche una netta plusvalenza alla squadra. Bastoni sarebbe perfetto per il 3-4-2-1 studiato dal tecnico del Chelsea che ha da poco inserito nello scacchiere tattico anche l'ex Napoli, Kalidou Koulibaly.