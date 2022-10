L'Inter programma il mercato del futuro e sarebbe intenzionata a potenziare soprattutto il centrocampo. Nel mirino ci sarebbero due calciatori di calibro internazionali che potrebbero liberarsi a parametro zero. Si tratterebbe di N'Golo Kantè del Chelsea e di Houssem Aouar del Lione. Il reparto di Simone Inzaghi potrebbe poi confermare una novità fino a quando non rientrerà Marcelo Brozovic. Il regista potrebbe essere infatti Hakan Calhanoglu che ha tanto convinto dopo la sfida di Champions League vinta per 1-0 a San Siro contro il Barcellona. Se l'esperimento dovesse dare ancora buoni frutti, potrebbero esser presi in considerazione anche le possibili offerte che arriverebbero dalla Premier League per il croato.

Marotta tenta due colpi a zero

Due colpi a zero per l'Inter del futuro. La società presieduta dagli Zhang potrebbe affondare per N'Golo Kantè del Chelsea che ha il contratto in scadenza nel 2023. Il francese potrebbe non rinnovare con i Blues e sarebbe monitorato anche da squadre come Milan e Juventus. I dirigenti meneghini potrebbero intensificare i contatti già a gennaio per prelevarlo a zero a fine stagione. Il ragazzo sta risolvendo dei problemi muscolari che lo hanno costretto a stare fuori per qualche mese. Il secondo obiettivo sarebbe Aouar del Lione. Il calciatore ha il contratto in scadenza sempre nel 2023 ma sarebbe seguito da Atletico Madrid e Juventus. L'Inter lo avrebbe individuato come possibile sostituto di Roberto Gagliardini che potrebbe nin prolungare il suo rapporto alla Pinetina.

Aouar sarebbe un'ottima mezzala che si incastrerebbe alla perfezione nel 3-5-2 di Inzaghi.

Calhanoglu in regia per il futuro

L'Inter potrebbe apportare delle modifiche in cabina di regia. In attesa di dare continuità ad Asllani, il vice Brozovic potrebbe essere proprio Calhanoglu che ha disputato un'ottima gara in quel ruolo contro il Barcellona.

Il turco ha poi condito la prestazione con un gol da fuori area. Inzaghi potrebbe riflettere sulle sue abilità e confermarlo anche contro il Sassuolo fino quando non sarà disponibile il croato.

Brozovic piacerebbe in Inghilterra

Marcelo Brozovic sarebbe finito nel mirino di alcune squadre della Premier League. Sulle sue tracce ci sarebbero Liverpool e Manchester United.

I Reds lo vorrebbero perché Arthur non sarebbe ancora pronto ed il centrocampo di Klopp è in emergenza. I Red Devils ci starebbero pensando perchè l'investimento Casemiro non avrebbe portato i frutti sperati. A Manchester, troverebbe l'ex compagno Christian Eriksen. Brozovic ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2026 ed avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro. Le offerte dalla Premier potrebbero arrivare già a gennaio.