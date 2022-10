La Juventus dopo le ottime prestazioni contro Bologna e Maccabi Haifa in Champions League, cerca continuità in campionato, l'8 ottobre a San Siro ci sarà il big match contro il Milan. I protagonisti potrebbero essere Vlahovic e Leao ma anche Kostic e Giroud.

La Juventus contro il Milan per continuare a vincere

La Juventus di Massimiliano Allegri dopo avere disputato un inizio di stagione deludente, sì sta piano piano riprendendo. Dopo avere battuto in campionato il Bologna per 3 a 0 e in Champions League il Maccabi Haifa per 3 a 1 adesso arriva la difficile trasferta a Milano contro il Milan di Stefano Pioli.

I rossoneri, sono reduci dalla pesante sconfitta subita con il Chelsea per 3 a 0 e cercheranno, l'immediato riscatto davanti ai propri tifosi. Domani dovrebbe partire dal primo minuto Milik, l' attaccante polacco non aveva giocato in Champions per un affaticamento muscolare. Allegri potrebbe schierare la squadra con a centrocampo la coppia Paredes, Rabiot, mentre in difesa ci sarà spazio a Bonucci con Danilo, Alex Sandro e Cuadrado sulle corsie.

Milan-Juventus sfida decisiva per Massimiliano Allegri

Problemi invece in casa Milan, molti infatti sono gli infortuni che stanno facendo rallentare la squadra di Pioli in questo periodo. Una nota positiva dovrebbe arrivare dal recupero di Theo Hernandez, il terzino sarà completamente a disposizione, mentre saranno ancora fuori Calabria e Kjaer.

La sfida tra il Milan di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri si giocherà sabato 8 ottobre 2022 alle ore 18:00. Ci saranno collegamenti dallo stadio dove potremmo ascoltare le prime voci dei protagonisti. Nel post gara, verranno riviste le eventuali reti, oltre ad analizzare tutti gli episodi da moviola.

I possibili marcatori della partita potrebbero essere Vlahovic e Milik da una parte e Giroud con Leao dall' altra, attenzione anche ai possibili inserimenti di Theo e Kostic, entrambi possono cambiare la partita in qualsiasi momento.

In questo genere di sfide non esiste un favorito tutto può succedere, per la Juventus deve essere una gara da non sbagliare per non farsi vedere scappare via le altre squadre in testa alla classifica. Il Milan invece, deve pensare a riscattare il brutto passo falso in Champions League a Londra, per non compromettere il buon avvio di stagione.

Allegri non si trova ancora al sicuro da un probabile esonero, da qui fino alle sosta per il mondiale tutte le partite saranno decisive per il tecnico livornese, la società vorrebbe vedere una squadra in crescita sul piano dei gioco e dei risultati così come anche i tifosi juventini. I candidati per prendere il suo posto sono diversi, si va dal possibile ritorno di Conte alla suggestione Zidane.