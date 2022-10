L'Inter potrebbe essere una delle protagoniste delle prossime sessioni di Calciomercato. I nerazzurri interverranno sicuramente per rinforzare il centrocampo e alzare il livello del tasso tecnico, visto che potrebbe esserci qualche addio, su tutti quello di Roberto Gagliardini, che è in scadenza di contratto. Anche Kristjan Asllani, però, non è sicuro della permanenza visto che potrebbe anche essere ceduto in prestito per giocare con maggiore continuità. Uno dei nomi in entrata che piacerebbe a Giuseppe Marotta è quello di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli che è in scadenza di contratto a giugno 2024.

Proprio per questo non è esclusa una sua cessione a giugno 2023 senza il rinnovo.

Anche la Roma cerca innesti in mezzo al campo che possano alzare il tasso tecnico. Uno dei nomi sul taccuino dei dirigenti giallorossi sarebbe quello di Ruslan Malinovskyi, che con ogni probabilità lascerà l'Atalanta e potrebbe essere ceduto a gennaio per non perderlo a parametro zero a giugno, essendo in scadenza di contratto a fine stagione.

Inter su Zielinski

Uno dei giocatori che potrebbe caratterizzare le prossime sessioni di calciomercato è quello di Piotr Zielinski, che è in scadenza di contratto a giugno 2024. Le trattative per il rinnovo non sembrano essere ancora decollate e, proprio per questo, a giugno il Napoli potrebbe cederlo per non rischiare di perderlo a parametro zero l'anno dopo.

Su di lui avrebbe messo gli occhi l'Inter, che già negli anni scorsi aveva fatto qualche sondaggio, poi non approfondito. Il giocatore piacerebbe molto soprattutto all'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, pronto a fare un tentativo per portarlo all'ombra del Duomo tra qualche mese. Vista la sua situazione contrattuale, difficilmente il Napoli potrà ancora chiedere i 50 milioni di euro chiesti fino a qualche mese fa per il classe 1994.

L'Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Joaquin Correa e un conguaglio economico da 10-15 milioni di euro, per una valutazione complessiva che, comunque, sfiora i 40 milioni di euro.

La possibile proposta della Roma per Malinovskyi

La Roma potrebbe intervenire a gennaio per rinforzare il centrocampo. I giallorossi vorrebbero fare un tentativo per Ruslan Malinovskyi, che è in scadenza di contratto a giugno con l'Atalanta.

Proprio per questo motivo la Dea difficilmente potrà chiedere una cifra superiore ai 15 milioni di euro. Per il fantasista ucraino, però, i giallorossi proveranno a mettere sul piatto il cartellino di uno tra El Shaarawy e Shomurodov e un conguaglio sui 10 milioni di euro. Dovrà essere poi la Dea a decidere se accettare, con il rischio di rinforzare una diretta rivale per la lotta Champions o se mandare il giocatore in scadenza.