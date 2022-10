Diversi giornali danno per scontato l'addio di Edin Dzeko all'Inter al termine della stagione 2022/2023, quando scadrà il suo contratto con la società milanese. In realtà, attualmente non sembra affatto sicuro quest'epilogo, poiché se le parti dovessero accordarsi per un nuovo ingaggio economicamente sostenibile, allora l'attaccante bosniaco potrebbe anche proseguire la sua avventura in nerazzurro.

Al momento non ci sarebbero stati dei contatti concreti, ma la sensazione è che l'Inter non intenda chiudere le porte a priori al suo numero 9. Infatti in questa prima parte di stagione Dzeko ha ancora una volta dimostrato quanto - nonostante abbia 36 anni - possa essere utile per la causa della formazione allenata da Simone Inzaghi.

Dzeko-Inter: il rinnovo del contratto non sarebbe un'utopia

Quando Romelu Lukaku in estate è tornato all'Inter, è stato chiaro fin da subito che il centravanti belga sarebbe stato il titolare dell'attacco nerazzurro insieme a Lautaro Martinez. Dzeko, quindi, si sarebbe dovuto accontentare di restare in panchina, attendendo il momento opportuno per giocare come alternativa a Big Rom.

L'infortunio occorso a Lukaku alla fine di agosto ha riaperto le porte della titolarità al bomber bosniaco, il quale ha ancora una volta dimostrato quanto può essere utile nella squadra guidata da Simone Inzaghi. Come regista offensivo, l'ex Roma ha confermato di essere un'ottima spalla per Lautaro, ma anche di non aver smarrito il fiuto del gol.

Infatti in 17 partite disputate finora, ha messo a segno 6 reti, due delle quali al Viktoria Plzen nel 4-0 finale che ha sancito la matematica qualificazione dell'Inter agli ottavi di finale di Champions League.

La maturità, l'esperienza ma anche l'efficace disponibilità di Dzeko potrebbero consentirgli di proseguire la sua avventura nella Milano nerazzurra.

I dirigenti dell'Inter nella prossima primavera potrebbero proporre all'attaccante bosniaco il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Ovviamente le cifre sarebbero più basse rispetto all'attuale ingaggio da circa 5 milioni di euro all'anno. Dunque, se dal centravanti balcanico dovesse arrivare un'apertura a queste condizioni, il rinnovo del contratto non sarebbe un'utopia.

Dzeko potrebbe avere un futuro in MLS

In caso di mancato accordo con l'Inter e di addio a parametro zero, su Dzeko potrebbe "fiondarsi" quale società della MLS americana. Sul bosniaco ci sarebbero innanzitutto le attenzioni del Los Angeles FC che, dopo Giorgio Chiellini, potrebbe aggiungere al suo organico un altro calciatore di esperienza.

Attenzione anche all'Inter Miami di David Beckham che, dopo il ritiro dal calcio giocato di Gonzalo Higuain, è alla ricerca di un nuovo bomber di razza.